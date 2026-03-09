São Carlos recebe Finep Day e apresenta linhas de financiamento para inovação tecnológica

São Carlos sediou, na tarde desta segunda-feira (9), o Finep Day, evento voltado à apresentação de linhas de financiamento destinadas a projetos de inovação tecnológica. A atividade ocorreu no auditório do Paço Municipal e reuniu empresários, pesquisadores, representantes de universidades e instituições ligadas ao ecossistema de ciência e tecnologia da cidade.

Participaram do encontro o vice-prefeito Roselei Françoso, a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia Paula Knoff, o secretário municipal de Cultura e Turismo Leandro Severo, o assessor do gabinete do prefeito, professor José Galizia Tundisi, além de representantes da Embrapa, professores da UFSCar e da USP, pesquisadores e empresários da região.

O evento foi conduzido pelo gerente regional Sudeste da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Rodrigo de Carvalho, que apresentou as principais linhas de crédito e editais disponíveis para empresas e instituições interessadas em desenvolver projetos inovadores.

Segundo Carvalho, a visita faz parte de uma agenda nacional da instituição voltada à divulgação de oportunidades de investimento em inovação.

“Primeiro é uma grande satisfação estar aqui em São Carlos, esse polo tecnológico reconhecido e muito importante para o Brasil. A Finep traz várias possibilidades de recursos, entre eles as subvenções econômicas, que são investimentos que a instituição faz diretamente nas empresas para que elas possam inovar, desenvolver tecnologia e ampliar sua competitividade”, explicou.

Ele destacou ainda que a instituição oferece linhas de financiamento com condições diferenciadas em relação ao mercado.

“Nossa prática de crédito é diferente do mercado. Trabalhamos com taxas bastante competitivas, de um dígito ao ano, para oferecer condições mais favoráveis para que as empresas brasileiras possam se qualificar, investir em inovação e competir tanto no mercado interno quanto nas exportações”, afirmou.

De acordo com Carvalho, atualmente diversos editais estão sendo publicados para diferentes setores da economia.

“Até o final deste mês teremos cerca de 13 editais abertos. São grandes oportunidades para empresas e instituições que desejam investir em inovação e tecnologia”, ressaltou.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff, destacou que o encontro também teve como objetivo aproximar pesquisadores e empresários das oportunidades de financiamento.

“Tivemos a presença de pesquisadores, universidades e empresários da cidade que puderam conhecer os editais disponíveis pela Finep, tirar dúvidas sobre as linhas de crédito e entender melhor como submeter seus projetos. Isso fortalece a conexão do nosso ecossistema de inovação”, afirmou.

Segundo ela, a iniciativa contribui para ampliar o acesso das empresas e instituições locais a recursos destinados ao desenvolvimento tecnológico.

“Eventos como este ajudam a estimular que mais projetos sejam apresentados e avaliados, possibilitando que empresas e pesquisadores busquem o crédito necessário para transformar ideias inovadoras em realidade”, completou.

O diretor da Fundação Parque de Alta Tecnologia de São Carlos (ParqTec), Sylvio Goulart Rosa Junior, também ressaltou a importância da presença da Finep na cidade.

“É muito importante essa visita da Finep divulgando os esforços da instituição em financiar a inovação tecnológica. São Carlos, conhecida como a capital da tecnologia, tem se beneficiado bastante do papel da Finep nos últimos anos, financiando universidades, empresas e parques tecnológicos”, afirmou.

Segundo ele, iniciativas como essa contribuem para fortalecer o ambiente de inovação no município.

“O Parque Tecnológico do Damha e o Science Park, por exemplo, receberam apoio da Finep, o que demonstra a importância desses investimentos para o desenvolvimento tecnológico da cidade”, destacou.

O vice-prefeito Roselei Françoso também ressaltou a importância de aproximar o setor produtivo das oportunidades de financiamento disponíveis para pesquisa e inovação.

“É extremamente importante apresentar essas oportunidades ao setor produtivo e às forças econômicas da cidade. São recursos voltados para inovação, ciência, tecnologia, indústria e até mesmo para áreas como saneamento e saúde. Isso fomenta a economia, fortalece a pesquisa e amplia o potencial de desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou.

Roselei também lembrou que São Carlos possui histórico de participação em projetos financiados pela instituição.

“Diversas empresas da nossa cidade já foram beneficiadas com esses investimentos. São recursos que possibilitam o desenvolvimento de novas tecnologias e ajudam a impulsionar setores estratégicos da economia”, disse.

O Finep Day integra uma série de encontros realizados em diferentes cidades do país com o objetivo de ampliar o acesso de empresas e instituições às oportunidades de financiamento voltadas à inovação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

Leia Também