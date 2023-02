São Carlos encaminha 9 toneladas de donativos para o litoral norte

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos encaminhou na manhã desta quinta-feira, 23, um caminhão com mais de 9 toneladas de donativos para a cidade de São Sebastião.

O litoral norte de São Paulo foi destruído por uma forte tempestade e a cidade mais atingida foi São Sebastião. Até o momento foram registradas 49 mortes e 40 pessoas ainda continuam desaparecidas.

No primeiro dia de Campanha foram arrecadadas mais de 9 toneladas de produtos em São Carlos, desde alimentos até ração para cães e gatos, além de produtos de limpeza, de higiene pessoal, água potável e agasalhos, porém a ação continua até sexta-feira, 24, em 6 pontos da cidade. A ideia é enviar no sábado, 25, outro caminhão com donativos.

“Como no primeiro dia já conseguimos uma boa arrecadação, optamos por não esperar e já enviar o que recebemos, uma vez que as vítimas não podem mais aguardar. Mas é importante ressaltar que a campanha continua até essa sexta às 18h”, disse o vice-prefeito Edson Ferraz.

Netto Donato, secretário de Governo, agradeceu a participação da população. “Sabemos que os são-carlenses são solidários, tanto que num único dia já conseguimos reunir 9 toneladas de produtos. A logística da entrega já foi acertada com a Prefeitura de São Sebastião e os donativos devem ser entregues o mais rápido possível”, explicou Donato.

Os servidores públicos municipais trabalharam voluntariamente para ajudar a carregar o caminhão que saiu da Fundação Educacional São Carlos (Fesc). Os vereadores Elton Carvalho e Lucão Fernandes e o diretor presidente, Eduardo Cotrim, além de secretários municipais, adjuntos e diretores, também colaboraram com as doações e logística do transporte.

Confira os endereços dos locais que estão recebendo as doações:

- Ginásio Milton Olaio Filho (avenida Getúlio Vargas, 1353 – Vila Lutfalla);

- Fundação Educacional São Carlos (rua São Sebastião, 28285 - Vila Nery);

- Estádio do Luisão (rua Desembargador Júlio de Faria, 792 – Boa Vista);

- Tiro de Guerra (rua Tiradentes, 592 – Jardim Macarengo);

- Ginásio do Santa Felícia (rua Alberto Lanzoni, 180);

- Cemei Maria Alice Vaz de Macedo (rua Hilário Martins Dias, 255 – Cidade Aracy.

Leia Também