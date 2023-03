Santa Casa de São Carlos é o primeiro hospital da região a usar o shockwave para desobstrução de artéria

SIGA O SCA NO

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos foi o primeiro hospital da região a utilizar o Shockwave para desobstrução de artérias coronárias. A tecnologia ultramoderna chegou ao Brasil há poucos meses e tem como finalidade restabelecer o fluxo sanguíneo de vasos obstruídos sem a necessidade de cirurgias mais complexas.

O cardiologista do hospital, Sergio Berti, contou que a técnica nova foi realizada neste mês de março em um homem, de 82 anos, que já havia sido submetido a uma cirurgia de ponte de safena no coração.

Ele estava com uma grande quantidade de cálcio na artéria coronária e houve a necessidade de realizar o procedimento de litotripsia intravascular, que consiste em introduzir na artéria coronária um cateter balão, chamado Shockwave, que fica ligado a um gerador. Esse gerador dispara ondas de pressão sonora capazes de fraturar o cálcio, que é provocado pelo acúmulo de gordura.

“Essa tecnologia permitiu que fizéssemos uma angioplastia, colocássemos um Stent e que o resultado fosse excelente, reduzindo os riscos de morte e complicações da cirurgia. Obviamente que isso melhora a qualidade de vida a partir do momento que você desentope uma artéria principal do coração, onde normalmente causa algum sintoma de dor a esforços ou cansaço, faz com que esse paciente passe a ficar sem sintomas, onde a qualidade de vida e o esforço que fizer, vai fazer sem incômodo nenhum”, contou o médico.

O cardiologista explica que existem outras técnicas para desobstruir artérias cororarianas, como aterectomia, porém, elas utilizam uma broca que traz alguns riscos, como perfurações das artérias e liberação de detritos do cálcio.

A litotripsia intravascular pelo equipamento Shockwave é aplicado na artéria que apresenta endurecimento por placas de gordura. De acordo com Berti, o procedimento não desgasta o vaso, o que gera menos riscos e complicações ao paciente.

“Essa nova tecnologia age unicamente na parede interna do vazo, quebrando e fragmentando esse cálcio, deixando ela bem molinha ali dentro e facilitando o implante do stent, permitindo que seja implantado com um resultado excelente”, explicou o cardiologista.

