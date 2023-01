Rumo apresenta ações emergenciais e de médio prazo para resolver o problema das enchentes na rotatór

Em reunião realizada durante toda a manhã desta sexta-feira (06/01/23), no Paço Municipal, representantes da empresa RUMO apresentaram um estudo de viabilidade técnica para ampliação emergencial de vazão do córrego do Mineirinho e as medidas que a concessionária pretende tomar para resolver o problema em definitivo no local.

Rodrigo Verardino De Stéfani, Relações Governamentais da Rumo, apresentou os estudos e projetos aos secretários municipais de Governo, Netto Donato, de Obras Públicas, João Muller, de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Will Marques, de Segurança Pública, Samir Gardini, ao secretário adjunto de Serviços Públicos, José Augusto Santana, ao presidente do SAAE, Benedito Marchezin, ao diretor da Defesa Civil, Pedro Caballero, ao presidente da Câmara Municipal, Marquinho Amaral e ao presidente da AEASC, Laert Rigo.

Para resolver emergencialmente a questão da vazão a empresa apresentou três opções: abertura de nova seção no aterro com implantação de tunnel-liner ou extravasor; bombeamento mecânico de água ou dispositivos para desviar ou acumular água. A RUMO também contratou a Ambipar, empresa especializada em gerenciamento de crises e atendimento emergências envolvendo catástrofes, reconhecida como referência global em soluções ambientais integradas para auxiliar a Defesa Civil de São Carlos.

“Nosso objetivo aqui é somar esforços com a Prefeitura no sentido de disponibilizar força de trabalho, soluções e recursos para reduzir as consequências causadas à cidade e à população pelo volume extraordinário de chuvas registrado em São Carlos. Além das obras emergenciais que realizamos e dos estudos para implantação de uma solução definitiva, a RUMO contratou dezenas de empresas para auxiliar com as ações, buscando, inclusive, empresa especializada no estudo de prevenção de riscos. Já estamos prestando auxílio com informações meteorológicas, análise preliminar de risco do local de fuga de aterro, estudos hídricos e hidrológicos, equipamentos de sinalização e isolamento de área e equipe disponível no local para assessorar a Defesa Civil em ações que sejam necessárias para a segurança”, disse Rodrigo Verardino De Stéfani, Relações Governamentais da RUMO.

“A RUMO e a Prefeitura estão buscando mecanismo para reduzir o impacto das enchentes na Rotatória do Cristo. Todos nós sabemos que ali aconteceu um deslizamento, desmoronamento de terra afetando a passagem da água e a empresa precisou fazer uma obra corretiva emergencial, o que acabou reduzindo mais a vazão daquele local, para isso estamos buscando alternativa para diminuir o volume de água naquela região. A RUMO contratou uma empresa para ajudar no trabalho da Defesa Civil, porém o mais importante é aumentar a vazão emergencialmente”, explicou João Muller, secretário de Obras Públicas.

Muller ressaltou, ainda, que a RUMO também já está contratando outra empresa para construir uma ponte para resolver de uma vez por todas as enchentes na região do Cristo. “A ponte vai ser construída em 7 meses, por isso estamos buscando mecanismo para o bombeamento da água neste momento. Outra possibilidade é o tunnel-liner, quando é feita uma escavação e colocado placas de aço. Vamos ver qual a melhor alternativa”, finalizou Muller.

"A população está ansiosa para nunca mais sofrer com os alagamentos e as enchentes. Muito em breve, provaremos que uma cidade unida e extremamente capacitada, como é São Carlos, pode solucionar seus históricos problemas e orgulhar-se do seu crescimento”, afirmou o presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral.

“Nós agradecemos o convite da Prefeitura para que a AEASC participasse dessa reunião e gostaria de lembrar que, em nota divulgada ontem, dia 5, nós apresentamos como uma possível medida para evitar danos maiores agora que estamos em período de chuvas, a mesma proposta apresentada hoje pela empresa RUMO, de implantar um sistema de bombeamento de águas de montante para jusante do córrego. É bom deixar claro que isso não vai solucionar o problema, vai amenizar o represamento de água até que a solução definitiva fique pronta em cerca de 7 meses, tempo apresentado pela empresa também. Sobre a outra alternativa formulada para a construção de piscinões na região da rotatória do Cristo há uma questão técnica ainda não respondida que é a existência ou não de rochas, o que só pode ser avaliado após uma pesquisa, uma sondagem", Laert Rigo, presidente da AEASC.

Já Samir Gardini, secretário de Segurança Pública garantiu que a ajuda oferecida pela RUMO vai ser muito importante para a Defesa Civil. “Eles vão nos ajudar, através da Ambipar, a fazer a revisão no nosso Plano de Contingência, além disso vão disponibilizar monitoramento do Mineirinho em tempo real, bem como instalar cornetas sonoras, painéis de LED, equipamentos de sinalização, isolamento de área e vão fazer um estudo hidrológico detalhado para entender o comportamento e o volume de água dessa bacia”, afirmou Gardini.

De acordo com Netto Donato, secretário de Governo, será formada uma comissão com membros da Prefeitura, da Câmara e da AEASC para acompanhar tanto o processo emergencial como o definitivo. “A reunião foi muito importante para debatermos em conjunto qual as melhores medidas para a cidade e sentimos a intenção da empresa em solucionar o problema e auxiliar nos impactos causados pelas últimas chuvas”.

No fim da tarde desta sexta-feira (06/01), a Defesa Civil e as secretarias de Segurança Pública e Transporte e Trânsito acompanharam representantes da empresa Ambipar para realizar o mapeamento para a instalação dos primeiros equipamentos.

Leia Também