Projeto leva Handebol em cadeira de rodas às escolas de São Carlos e fortalece a inclusão

A atividade integra o projeto “Atividades Físicas, Esportivas e de Lazer Adaptadas a Pessoas com Deficiências” (PROAFA-UFSCar), coordenado pelo Departamento de Educação Física e Motricidade Humana da universidade. A ação, intitulada “Divulgação Paradesportiva”, teve início no dia 9 de junho, no Colégio Interativo, e será levada às unidades da rede pública municipal e estadual de ensino.

Durante as visitas, alunos e atletas vinculados ao projeto realizam apresentações e vivências práticas do handebol adaptado. As atividades são conduzidas pela professora Mey A. Van Munster, Ph.D., pesquisadora do Center of Studies in Adapted Physical Activity (NEAFA/UFSCar), com apoio de sua equipe.

Além das demonstrações esportivas, os estudantes recebem informações sobre as regras da modalidade e participam de rodas de conversa sobre inclusão, acessibilidade e o universo do paradesporto. O objetivo é estimular o respeito à diversidade e despertar o interesse das crianças e adolescentes por práticas esportivas inclusivas.

De acordo com o secretário municipal da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, Rafinha Almeida, levar o esporte adaptado às escolas é uma forma de ampliar horizontes e incentivar o protagonismo juvenil. “Nosso objetivo é levar o poder transformador do esporte para aqueles que talvez nunca tenham visto uma saída. Crianças e adolescentes são grandes agentes de mudança e inclusão”, afirmou.

Para o diretor do Departamento de Inclusão no Esporte, Antônio Carlos Rodrigues da Costa, a presença do paradesporto nas escolas contribui para uma sociedade mais empática. “Queremos que o paradesporto esteja presente no cotidiano das escolas e da comunidade, mostrando o potencial das pessoas com deficiência e promovendo o respeito à diversidade”, destacou.

A Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos oferece suporte logístico ao projeto, garantindo transporte adaptado e equipamentos utilizados nas demonstrações. A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a acessibilidade e a promoção de políticas públicas voltadas à inclusão.

Mais do que incentivar a prática esportiva, a parceria entre a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos e a UFSCar representa um avanço na construção de uma cidade mais justa, solidária e igualitária.

