Prefeitura recolhe galinhas que aparecem em vídeo de festa universitária

Crédito: Prefeitura Municipal

O Departamento de Defesa e Proteção Animal da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento recebeu a denúncia na tarde desta segunda-feira (03/04) e juntamente com a Guarda Municipal localizou os responsáveis pelo evento e recolheu as aves que foram levadas para o Canil da Prefeitura, onde irão passar por avaliação médico-veterinário. Caso seja constatado maus-tratos, os responsáveis serão autuados.

As aves estavam em uma chácara no Acampamento Vale do Uirapuru.

Os responsáveis foram notificados para que não utilizem animais em atividades da competição esportiva.

