Deputado denuncia maus-tratos contra animais em festa universitária em São Carlos

Crédito: reprodução

O deputado Matheus Laiola encaminhou a Polícia Civil e ao Ministério Público, uma denúncia para que se apure e identifique os universitários que levaram galinhas para uma festa de alunos do curso de medicina que aconteceu no final de semana, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Cenas de vandalismo e de crueldade marcaram o fato que culminou em uma briga generalizada. As cenas de selvageria foram gravadas com celulares.

Nas imagens é possível ver vários universitários trocando socos e chutes dentro da quadra. De acordo com a organização, os envolvidos seriam de duas universidades particulares de Campinas e Catanduva.

Em um dos vídeos que circula nas redes sociais, de acordo com uma nota emitida pela assessoria de imprensa do deputado, as imagens mostram alunos da Atlética da Faculdade de Medicina de Catanduva. Os envolvidos chacoalham as aves no ritmo da música tocada no ambiente e as colocam nas cabeças de participantes.

Ainda de acordo com o deputado, momentos após teria ocorrido o início da pancadaria e todas as aves teriam morrido.

Abaixo, a nota emitida pela assessoria de imprensa do parlamentar.

“MAUS-TRATOS AOS ANIMAIS EM JOGOS UNIVERSITÁRIOS – SÃO CARLOS

Jogos universitários são um momento de festa e união entre os estudantes, mas não foi o que aconteceu em São Carlos.

Alunos da Atlética da Faculdade de Medicina de Catanduva, levaram aves para um ginásio lotado, nos jogos universitários que ocorriam em São Carlos (SP), no dia 1 de abril.

Eles chacoalham as aves no ritmo da música tocada no ambiente e as colocam nas cabeças de participantes. Pessoas que estavam no evento afirmam que as galinhas também foram drogadas.

Nesse mesmo dia o descontrole tomou conta dos participantes, ocorrendo uma briga generalizada entre alunos das universidades participantes dos jogos. Denunciantes disseram que as GALINHAS MORRERAM DURANTE A PANCADARIA!

Isso é inadmissível!

O Deputado Matheus Laiola já encaminhou uma denúncia para a Polícia Civil e Ministério Público local, visando identificar e responsabilizar por maus-tratos quem participou desse absurdo, que em hipótese alguma é uma brincadeira.

Encaminhamos expediente para o Ministério da Educação tomar providências acerca do evento “universitário” e sobre o possível envolvimento dos alunos da Faculdade de Medicina de Catanduva, além de expediente para a Secretaria do Meio Ambiente da cidade de São Carlos (para apuração administrativa).”

