Prefeitura inicia distribuição de kits escolares para 7 mil alunos da Rede Municipal

A Rede Municipal de Educação de São Carlos iniciou nesta sexta-feira (27/02) a entrega dos kits escolares destinados aos alunos do Ensino Fundamental I, Fundamental II e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O vice-prefeito e secretário de Educação, Roselei Françoso, acompanhou uma das entregas na Escola Municipal de Educação Básica Dalila Galli, localizada no bairro Jockey Clube. Segundo ele, o material foi preparado para garantir um bom início de ano letivo aos estudantes da rede.

“É um kit preparado com muito carinho para que a gente possa ter um ano letivo muito bom na nossa Rede”, afirmou o secretário.

Os kits foram elaborados de acordo com as necessidades de cada etapa de ensino. Entre os itens estão caderno brochurão de capa dura, caderno de desenho, caderno de cartografia com régua, duas caixas de lápis de cor para o Fundamental I, lápis grafite, apontador, borracha, canetas esferográficas e hidrográficas, cola branca, cola bastão, entre outros materiais.

De acordo com a Secretaria de Educação, cerca de 7 mil kits foram adquiridos pela Prefeitura. A entrega começou em três unidades: além da EMEB Dalila Galli, também receberam os materiais a EMEB Alcyr Leopoldino, no Jardim Araucária, e a EMEB Angelina Dagnone de Melo, no Santa Felícia.

O secretário informou ainda que o fornecedor se comprometeu a entregar até segunda-feira mais três carretas com aproximadamente 5.500 kits restantes, garantindo que todos os alunos atendidos sejam contemplados.

Roselei destacou o compromisso da administração municipal com a educação e reforçou que, nos próximos dias, o prefeito Netto Donato e ele próprio farão a entrega dos materiais diretamente aos estudantes em outras unidades da rede.

