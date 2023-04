Prefeitura congratula Dimas Ramalho pelo título de cidadão honorário

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), Dimas Ramalho, recebeu o título de Cidadão Honorário de São Carlos na noite da última quinta-feira (30/03) após iniciativa da Câmara Municipal e, na cerimônia, a Prefeitura Municipal de São Carlos também aproveitou para congratula-lo pela titulação.

Na solenidade, compuseram a mesa de autoridades, além do vereador Lucão Fernandes e do presidente da Câmara Municipal Marquinho Amaral; Netto Donato, secretário de Governo; que na ocasião representou o prefeito Airton Garcia; o vice-prefeito Edson Ferraz; o Promotor de Justiça, Flávio Okamoto; a deputada estadual Thainara Faria; Sílvia Melo, presidente executiva da UVESP; representando o Presidente da UVESP – Sebastião Misiara; o Secretário Executivo do CONCEN – Consórcio de Municípios da Região Central, José Antonio da Silva Júnior; Damiano Neto, vice-prefeito de Araraquara e Cristina Arantes, prefeita de Ibitinga.

Dimas Ramalho se declarou otimista que acredita no Brasil e sempre teve lado, o lado da democracia, do respeito à lei, da tolerância e da inclusão. “A política não é guerra, você briga com ideias, não com pessoas, não pode continuar essa guerra. A tarefa de todos é reconstruir o país com democracia e respeito. Quem trabalha na vida pública tem que dar exemplo, na vida pública não se fica rico, quem só fez política na vida e ficou rico está errado”, frisou.

Netto Donato e Edson Ferraz, em nome do poder executivo, também homenagearam Dimas Ramalho em reconhecimento às ações promovidas pelo conselheiro pela democracia e pelo bem-estar do povo são-carlense.

“Netto Donato, secretário de Governo, destacou a importante atuação política do homenageado no Estado de São Paulo, onde foi eleito deputado estadual e depois deputado federal por vários mandatos. “Em todos os mandatos, se destacou com uma forte atuação no combate à corrupção e na luta pelos direitos das pessoas. Além de político, promotor, conselheiro e presidente do Tribunal de Contas, também é professor. Parabenizo a iniciativa do Poder Legislativo em nome do prefeito Airton Garcia e o homenageado por essa trajetória brilhante”.

A concessão do título de Cidadão Honorário ocorreu após a emissão do Decreto Legislativo nº 973/2021, de autoria do vereador Lucão Fernandes e aprovado por unanimidade em plenário. Conduzida pelo próprio Lucão, a sessão teve como orador oficial o presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral.

