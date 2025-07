Ponto de apoio para Motoboys é inaugurado

A Prefeitura de São Carlos irá inaugurar, em comemoração ao Dia do Motoboy e do Motociclista, um ponto de apoio exclusivo para os motofretistas da cidade. Localizado no recuo da Avenida Trabalhador São-carlense, próximo ao Terminal Rodoviário, o espaço será aberto neste sábado (27), das 9h às 12h, com um evento especial que contará com serviços gratuitos, atrações e distribuição de brindes.

Idealizado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, o novo espaço – apelidado de “Pit Stop” – oferecerá estrutura e comodidade aos entregadores que atuam em São Carlos, principalmente os que trabalham por meio de aplicativos. O local contará com banheiro (inclusive com acessibilidade), geladeira, micro-ondas, cadeiras para descanso, bebedouro, espaço para refeições e tomadas para carregamento de celulares. O ambiente será climatizado e contará com vagas demarcadas para motos.

“Esse espaço está sendo disponibilizado para os motofretistas utilizarem como apoio. É um local onde poderão descansar, se alimentar e ter mais dignidade durante o trabalho. E o melhor: é para todos, independente do aplicativo com que trabalham”, destacou o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki. Ele afirmou que o horário de funcionamento será definido conforme a demanda.

A escolha do local foi estratégica, já que a área já é conhecida como ponto de concentração de entregadores. O objetivo é, inclusive, expandir o projeto futuramente. “É um projeto piloto. Se der certo, vamos abrir novos pontos. A manutenção será feita em parceria com a iniciativa privada e com a ajuda dos próprios motofretistas, que devem cuidar do espaço”, completou Yabuki.

Segundo o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, o SAAE realizou a ligação de esgoto e água, e a Prefeitura providenciou a energia elétrica e a pintura da área com demarcação de vagas. Parte do espaço também será compartilhado com caminhoneiros de frete que já atuam na região, garantindo organização para todos.

A iniciativa foi celebrada pelos profissionais da área. “Às vezes não achamos um banheiro, temos que pedir em estabelecimentos, e muitos não deixam. Agora com esse ponto de apoio vai melhorar bastante”, disse Jean da Silva. Já Jonas Braga Ribeiro, que percorre mais de 60 km diariamente, afirmou: “Vai ser excelente, não temos lugar para almoçar”. Cassio Henrique Ferreira também comemorou: “É uma grande conquista, precisamos cuidar disso”.

O prefeito Netto Donato também destacou o compromisso com a categoria. “Esse cuidado com os motofretistas é uma promessa que fiz durante a campanha e que agora se concretiza. São profissionais que enfrentam jornadas duras e merecem respeito, estrutura e dignidade. O Pit Stop é só o começo”, declarou.

A proposta do ponto de apoio havia sido indicada ainda em 2021 pelo então vereador e atual secretário de Habitação Social, Rodson Magno, reforçando a importância do reconhecimento e valorização da categoria.

