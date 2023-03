Pesquisador do IFSC ministra Aula Magna em recepção de calouros em São Carlos

Artaxo Netto, pesquisador do IFSC trará um tema preocupante em sua Aula Magna: as mudanças climáticas e seus desafios - Crédito: Divulgação

No âmbito da “Semana de Recepção aos Calouros - 2023”, o Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) realiza nesta quinta-feira, 16, a Aula Magna subordinada ao tema “Desafios científicos e políticos na construção de uma sociedade sustentável”, que ocorrerá às 14h, no Auditório “Professor Sérgio Mascarenhas”, e que será ministrada por Paulo Eduardo Artaxo Netto, docente e pesquisador do Instituto de Física da USP.

A Aula Magna trará como mote principal o quanto as mudanças climáticas representam um enorme desafio para a sociedade, tendo em consideração diversos pontos de vista, sendo que a Ciência já aponta os riscos relacionados com as emissões de gases de efeito estufa desde os trabalhos da autoria de Arrhenius, em 1982. Atualmente, estamos em um momento crítico da Humanidade, no caminho da construção de uma sociedade sustentável.

Desta forma, Artaxo Netto discutirá com os alunos os aspectos científicos e políticos do enfrentamento das mudanças climáticas.

