Parque EcolÃ³gico celebra 1 ano da onÃ§a-pintada Atenas com programaÃ§Ã£o especial

O Parque Ecológico de São Carlos convida a população para comemorar o primeiro aniversário da onça-pintada Atenas, na próxima sexta-feira (06/03), às 9h. A celebração contará com enriquecimento ambiental especial preparado pela equipe técnica, proporcionando estímulos que aguçam os instintos naturais do animal.

A decoração temática inclui elementos com sabores, cheiros e texturas, desenvolvidos para estimular comportamentos típicos da espécie e promover bem-estar. Embora a ambientação permaneça disponível ao longo do dia, as onças costumam interagir com os estímulos rapidamente, por isso a orientação é que o público chegue cedo para acompanhar o momento.

Atenas é uma onça-pintada fêmea nascida no próprio Parque Ecológico e representa um importante símbolo para a conservação da espécie. Filha de Tabatinga e Codajás, ambos com 10 anos, ela integra um programa de manejo que visa fortalecer a preservação do maior felino das Américas. Seus pais foram resgatados ainda filhotes, criados sob cuidados humanos e posteriormente encaminhados pela Associação Mata Ciliar para o programa de conservação em São Carlos.

A onça-pintada desempenha papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas, atuando como predadora de topo e contribuindo para a manutenção da saúde e da diversidade ambiental. O nascimento de Atenas faz parte de um plano técnico de manejo e conservação que busca garantir a sobrevivência da espécie, diante de ameaças como a perda de habitat e conflitos ambientais. Seus descendentes poderão, futuramente, contribuir para ações de reintrodução na natureza.

Ao longo deste primeiro ano, Atenas cresceu saudável, tornou-se um dos destaques do Parque e reforçou a importância da conscientização ambiental junto aos visitantes.

A celebração do primeiro ano de vida da onça-pintada é, acima de tudo, um momento de educação ambiental, valorização da biodiversidade brasileira e fortalecimento das ações de conservação.

A entrada é gratuita, e a organização reforça o convite para que a comunidade participe desse momento especial, que une aprendizado, sensibilização e amor pela natureza.

