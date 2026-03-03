(16) 99963-6036
terÃ§a, 03 de marÃ§o de 2026
Cidade

Parque EcolÃ³gico celebra 1 ano da onÃ§a-pintada Atenas com programaÃ§Ã£o especial

03 Mar 2026 - 17h02Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Parque EcolÃ³gico celebra 1 ano da onÃ§a-pintada Atenas com programaÃ§Ã£o especial -

O Parque Ecológico de São Carlos convida a população para comemorar o primeiro aniversário da onça-pintada Atenas, na próxima sexta-feira (06/03), às 9h. A celebração contará com enriquecimento ambiental especial preparado pela equipe técnica, proporcionando estímulos que aguçam os instintos naturais do animal.

A decoração temática inclui elementos com sabores, cheiros e texturas, desenvolvidos para estimular comportamentos típicos da espécie e promover bem-estar. Embora a ambientação permaneça disponível ao longo do dia, as onças costumam interagir com os estímulos rapidamente, por isso a orientação é que o público chegue cedo para acompanhar o momento.

Atenas é uma onça-pintada fêmea nascida no próprio Parque Ecológico e representa um importante símbolo para a conservação da espécie. Filha de Tabatinga e Codajás, ambos com 10 anos, ela integra um programa de manejo que visa fortalecer a preservação do maior felino das Américas. Seus pais foram resgatados ainda filhotes, criados sob cuidados humanos e posteriormente encaminhados pela Associação Mata Ciliar para o programa de conservação em São Carlos.

A onça-pintada desempenha papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas, atuando como predadora de topo e contribuindo para a manutenção da saúde e da diversidade ambiental. O nascimento de Atenas faz parte de um plano técnico de manejo e conservação que busca garantir a sobrevivência da espécie, diante de ameaças como a perda de habitat e conflitos ambientais. Seus descendentes poderão, futuramente, contribuir para ações de reintrodução na natureza.

Ao longo deste primeiro ano, Atenas cresceu saudável, tornou-se um dos destaques do Parque e reforçou a importância da conscientização ambiental junto aos visitantes.

A celebração do primeiro ano de vida da onça-pintada é, acima de tudo, um momento de educação ambiental, valorização da biodiversidade brasileira e fortalecimento das ações de conservação.

A entrada é gratuita, e a organização reforça o convite para que a comunidade participe desse momento especial, que une aprendizado, sensibilização e amor pela natureza.

Leia TambÃ©m

UFSCar divulga Lista de pessoas convocadas para matrÃ­cula na 2Âª chamada do SiSU 2026
Cidade05h13 - 03 Mar 2026

UFSCar divulga Lista de pessoas convocadas para matrÃ­cula na 2Âª chamada do SiSU 2026

SAAE registra 47 furtos de hidrÃ´metros nos dois primeiros meses do ano
Cidade23h56 - 02 Mar 2026

SAAE registra 47 furtos de hidrÃ´metros nos dois primeiros meses do ano

Centro Afro oferece oficina gratuita de percussÃ£o Ã s sextas-feiras em SÃ£o Carlos
Cidade22h30 - 02 Mar 2026

Centro Afro oferece oficina gratuita de percussÃ£o Ã s sextas-feiras em SÃ£o Carlos

Minicidade do TrÃ¢nsito percorre quatro CEMEIs em marÃ§o e leva educaÃ§Ã£o viÃ¡ria a crianÃ§as de 4 a 6 anos
Cidade20h32 - 02 Mar 2026

Minicidade do TrÃ¢nsito percorre quatro CEMEIs em marÃ§o e leva educaÃ§Ã£o viÃ¡ria a crianÃ§as de 4 a 6 anos

Ecovias Noroeste Paulista: confira o cronograma de obras desta semana
Cidade20h10 - 02 Mar 2026

Ecovias Noroeste Paulista: confira o cronograma de obras desta semana

Ãšltimas NotÃ­cias