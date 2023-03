Pais reclamam da constante falta de professores em escolas municipais de São Carlos

SIGA O SCA NO

(Emeb) Arthur Natalino Deriggi: pais tiveram que voltar para casa com os filhos - Crédito: Whatsapp SCA - 99963-6036

No início da tarde desta terça-feira, 21, vários pais de alunos entraram em contato com o São Carlos Agora para reclamar sobre um problema que, segundo eles, tem sido recorrente em São Carlos e atinge a rede municipal de ensino: a falta de professores e até mesmo, da parte diretiva de uma instituição de ensino.

De acordo com um pai de um aluno da Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Arthur Natalino Deriggi, no Cidade Aracy II, na manhã desta terça-feira, 21, dia sim, dia não, há a falta de professores. Para piorar, a direção não compareceu e a escola não abriu, obrigando-os a retornarem para suas moradias com seus filhos.

MAIS PROBLEMA

No Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Carmelita Rocha Ramalho, na Vila Prado, uma professora alegando que a saúde da mãe estaria debilitada, mandou um aviso para a direção no final da noite de domingo, 20, informando que na manhã de segunda-feira, 21, não iria ao trabalho.

Como consequência, a direção do Cemei, por não ter professores, informou aos pais dos alunos da referida docente que na manhã daquele dia não teria aula e que os filhos deveriam ser levados somente no início da tarde.

Uma mãe, revoltada, disse que o filho estuda em período integral e como não pode deixa-lo na instituição de ensino e como não tinha a possibilidade de deixar ele com alguém, foi obrigada a faltar do trabalho.

SEM RESPOSTAS

O São Carlos Agora contatou a Prefeitura Municipal, através da assessoria de imprensa, indagando sobre os problemas pontuais. Até o presente momento não houve respostas. Assim que elas forem enviadas, a reportagem será atualizada.

