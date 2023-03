“Mulheres em Resistência” é realizado no Paço Municipal

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social realizou na manhã desta quarta-feira, 15, no auditório do Paço Municipal, o evento “Mulheres em Resistência – Celebrando as conquistas e potencializando lutas”, em mais uma etapa das comemorações ao Dia Internacional da Mulher.

Na ocasião, os idosos assistidos pelo Centro de Referência do Idoso “Vera Lúcia Pilla” fizeram a abertura com uma apresentação cultural e antecederam as palestras da Prof.ª Drª Gleidylucy Oliveira da Silva, do Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, e Maria Alice Packness Oliveira de Macedo, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que abordaram a questão histórica e a legislação referente aos direitos da mulher, entre outros temas.

Após as apresentações, foram homenageadas cinco mulheres indicadas por conselhos municipais: Vandermira Rangel dos Santos (indicada pelo Conselho Municipal da Comunidade Negra), Fernanda Helena de Sousa Marciano (Conselho Municipal de Diversidade Sexual), Maria Alice Packness Oliveira de Macedo (Conselho Municipal dos Direitos da Mulher), Nilva Rodrigues (Conselho Municipal da Pessoa Idosa) e Fanny Quaglio (Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência).

A secretária municipal de Cidadania e Assistência Social, Vanessa Soriano, comentou sobre a importância da Prefeitura exercer atividades como esta para auxiliar na garantia dos direitos das mulheres. “Com o apoio do prefeito Airton Garcia, estamos realizando este que é um evento de luta e de resistência, pois o dia da mulher não é apenas o dia 8 ou o mês de março, mas todo dia. Logo, com este momento, queremos relembrar a questão dos direitos, lutas e conquistas das mulheres, atentando-nos a questões como o aumento da representatividade e a participação da mulher nos diversos assuntos da sociedade”, destaca Vanessa.

Também participaram do evento as secretárias municipais de Saúde, Jôra Porfírio, de Infância e Juventude, Ana Paula Vaz, e da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Lucinha Garcia, além da vereadora Professora Neusa.

