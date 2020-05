Moradia Estudantil de São Carlos recebe novas máquinas de lavar e secar

Crédito: Divulgação

Momento de diminuição do número de estudantes nas Moradias devido à suspensão das atividades presenciais, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) aproveita para readequar espaços e aprimorá-los. É o caso da instalação das novas máquinas de lavar e secar, além de 2 tanques, comprados para as Moradias Estudantis do campus de São Carlos. Além disso, a lavanderia foi revitalizada.

"Esta melhoria é muito importante para os estudantes. Desde minha primeira visita ao espaço da moradia este foi um pedido dos estudantes, mas, diante dos desafios financeiros dos últimos anos, somente agora foi possível atender. Contamos com o apoio da Pró-Reitoria de Administração (ProAd) para aquisição dos equipamentos, da Prefeitura Universitária (PU) na reforma do espaço e também indo ao encontro de uma antiga demanda da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (ProACE)", relata Wanda Hoffmann, Reitora da UFSCar.

Equipamentos antigos - Há duas lavanderias na Moradia Estudantil. Antes, cada lavandeira contava com 3 máquinas (totalizando 6 equipamentos) e os tanques disponíveis eram de cimento. A capacidade de lavagem simultânea das máquinas era de até 10 Kg de roupa, gerando elevado gasto de tempo e incômodo aos alunos da Moradia.

Novas máquinas - Agora, são 8 máquinas de lavar e 8 máquinas secadoras para cada lavanderia (totalizando 16 máquinas e 16 secadoras), o que aumenta significativamente a capacidade de trabalho. Além disso, novos tanques de inox serão instalados até a próxima semana.

Nesta quarta-feira, 14, às 16h, a ProACE irá realizar uma oficina junto aos estudantes visando orientar e combinar práticas de uso para que a lavanderia seja um espaço útil a todos e haja durabilidade dos equipamentos. A reunião será feita de forma remota, pelo Google Meet.

Reformas - Para receber os novos equipamentos, uma das lavanderias já foi reformada. A outra lavanderia será reformada agora e ficará pronta em até 30 dias. A reforma abrangeu a troca do telhado, do piso e as paredes foram revestidas visando recuperação do espaço. As melhorias na estrutura vêm sendo conduzidas pela PU do campus São Carlos. "Nossa equipe da ProACE sempre busca aprimorar as condições dos estudantes da Universidade. Neste momento, trabalhamos junto à ProAd e à PU buscando melhorar aspectos essenciais aos residentes das Moradias. Nossa missão continua, há sempre muito para avançar e o esforço é coletivo", finaliza o Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis da UFSCar, Leonardo Antônio de Andrade.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também