Monsenhor Antonio de Marcos é ordenado bispo em São Carlos

Dom Antonio de Marcos é o 10° Bispo eleito do Clero da centenária Diocese de São Carlos - Crédito: Daniel Silva

Nomeado pelo Papa Francisco como bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília, o monsenhor Antonio de Marcos, recebeu na manhã deste sábado, 25, na Catedral de São Carlos, a Ordenação Episcopal, tornando-se bispo.

A celebração eucarística contou com a presença dos fiéis, dos familiares do monsenhor, além de arcebispos, bispos, padres, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas e autoridades civis constituídas.

A santa missa teve como ordenante principal o arcebispo do Distrito Federal, Dom Paulo Cezar Costa, tendo como concelebrantes ordenantes o Bispo Diocesano de São Carlos – Dom Luiz Carlos Dias e Dom Eduardo Malaspina – bispo diocesano de Itapeva.

Cardeal Costa destacou durante sua fala ao Monsenhor Antônio Aparecido de Marcos, a importância da guarda no pastoreio: “Vigiai com amor sobre toda a Igreja, na qual o Espírito Santo te confia para reger comigo na Igreja de Deus, tenha a firme convicção de que o Episcopado é um serviço e não uma honra”, enfatizou o Arcebispo. “O Bispo deve distinguir – se mais pelo serviço do que pelas honrarias recebidas. Como Senhor Jesus nos deu como preceito: Aquele que é o amor seja como menor, aquele que preside, como aquele que serve”, finalizou o Cardeal.

O RITO DE ORDENAÇÃO EPISCOPAL

Após o Evangelho, teve início o rito de ordenação com a leitura da bula papal e o diálogo, no qual o eleito expressou ao Bispo consagrante a sua aceitação ao convite da Igreja.

Logo em seguida, em sinal de entrega, Monsenhor Antonio de Marcos se prostrou ao chão durante a ladainha de todos os santos. Mas foi pela imposição das mãos do Arcebispo de Brasília e demais membros do episcopado que o eleito recebeu a sucessão apostólica se tornando bispo da Igreja.

Dom Antonio de Marcos é o 10° Bispo eleito do Clero da centenária Diocese de São Carlos. Após contribuir por mais de 30 anos junto a esta Igreja Particular, agora é elevado ao terceiro grau do Sacramento da Ordem.

Dom Antonio de Marcos, ao final da celebração agradeceu aos presentes em sua ordenação: “Agradecido pelos meus familiares, pelos Bispos, pelo clero, dou especial gratidão ao Senhor por despertar, ainda em nosso tempo, vocações religiosas, aqui representadas. É bom saber que há quem reze pela gente. Comprometo-me, pela graça, a rezar todos os dias, como já o tenho feito, pelo aumento das vocações religiosas e por sua santificação.

Esse mesmo Senhor, que chama os que quer da forma que quer, continua a chamar jovens para o serviço da sua igreja, sou plenamente feliz por ter tido a graça de, nos últimos 6 anos, colaborar na formação dos novos padres de nossa Diocese”, enfatizou o Bispo Eleito.

Dom Antonio ainda disse que a Graça de Cristo é oportuna, específica, singular e providente: “Que eu consiga, assim eu peço, como Maria Santíssima, dizer sim a vontade divina. Ela, que queria ser somente uma escrava do senhor, se tornou medianeira de todas as graças e mãe do povo de Deus. Hoje peço, como menor de seus filhos, que eu sempre faça tudo o que nosso senhor disser, certo de que o povo que é dele não é outro senão meu senhor: meu povo é teu povo, faz do teu povo o meu povo e fortalece-me de novo na tua graça! Amém”, encerrou o novo Bispo Auxiliar de Brasília.

