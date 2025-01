Mato toma conta de praça no Jardim Araucária

Mato alto em praça incomoda moradores no Jardim Araucária - Crédito: Maycon Maximino

Uma praça pública, localizada na rua Benedito Aparecido dos Santos, no Jardim Araucária, está em estado de abandono. A denúncia foi feita na manhã desta sexta-feira, 24, ao São Carlos Agora por moradores, que estão indignados com a falta de iniciativa do Poder Público.

Os reclamantes, que residem no entorno do espaço público, relataram que o mato alto tomou conta do local e com isso as famílias estão impossibilitadas de passar por momentos de lazer, já que insetos e animais peçonhentos procriam.

De acordo com eles, um parquinho infantil também foi tomado pelo matagal e os brinquedos estão em estado de abandono.

Os reclamantes informaram apenas que querem manutenção para que a praça esteja apta a receber visitantes.

