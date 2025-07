Terreno abandonado e queimadas preocupam moradores no Cidade Aracy

Compartilhar no facebook

Crédito: Lourival Izaque

Um terreno localizado na Rua Miguel Rodrigues, no bairro Cidade Aracy 1, tem sido motivo de preocupação constante para os moradores da região. Segundo relatos, o espaço está tomado por lixo, entulho, mato alto, fezes humanas, insetos e animais peçonhentos, além de já ter sido alvo de queimadas.

Um dos vizinhos, que mora ao lado do terreno há 17 anos, relata que apenas uma limpeza foi realizada pelo proprietário, após notificação da prefeitura, mas desde então o espaço segue abandonado. “Há 17 anos não só eu, mas toda a vizinhança sofre com esse caos. Moradores em situação de rua usam o local para fazer necessidades, às vezes como ponto de uso de drogas. O lixo está sempre acumulado, o mato cresce, e o dono nunca aparece nem cerca o terreno”, afirma.

Na última semana, uma queimada quase terminou em tragédia. Segundo o morador, transeuntes atearam fogo no lixo, e as chamas se alastraram, atingindo o muro da casa. “Foi a segunda vez que isso aconteceu. Na primeira, já houve danos na parede da minha residência. Desta vez, o fogo só não entrou em casa porque os vizinhos viram e conseguiram apagar a tempo”, contou.

Além do risco de incêndio, os moradores temem pelas consequências para a saúde. O denunciante diz estar preocupado com a segurança do filho de quatro anos, devido à constante presença de insetos e escorpiões.

