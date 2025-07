Trabalhador morto por placa solar será sepultado nesta tarde em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino e arquivo pessoal

O trabalhador que morreu após ser atingido na cabeça por uma placa solar de aproximadamente 300 quilos será sepultado na tarde desta quarta-feira (23), em São Carlos. O velório de Daniel Junio dos Santos, de 43 anos, acontece das 12h às 16h, seguido do enterro no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O acidente ocorreu no final da manhã de terça-feira (22), em um barracão localizado na Vila Nery. Daniel atuava como "chapa", trabalhador informal contratado para ajudar na descarga de mercadorias, e não era funcionário da empresa proprietária do caminhão envolvido.

Segundo o boletim de ocorrência, ele auxiliava no descarregamento de placas solares com o uso de uma empilhadeira, operada por outro homem, de 54 anos. Durante a movimentação da carga, uma das placas teria escorregado e, ao tentar conter a queda, Daniel foi atingido na cabeça, morrendo ainda no local.

Policiais militares foram acionados via COPOM e encontraram o corpo próximo à empilhadeira, dentro do compartimento de carga do caminhão. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e o médico do Samu confirmou o óbito, constatando uma grave deformidade craniana.

A Polícia Científica realizou perícia técnica no galpão. A Polícia Civil requisitou exame necroscópico ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso foi registrado como morte acidental na Delegacia Seccional de São Carlos. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

