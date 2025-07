Motorista morto em acidente na Washington Luís é identificado

Crédito: Grupo Rio Claro

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motorista na tarde desta quarta-feira (23), no quilômetro 177,9 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro (SP). A colisão em sequência envolveu três veículos: um caminhão Mercedes-Benz, um Chevrolet Cobalt e um Hyundai HB20.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o caminhão colidiu na traseira do Cobalt, que foi arremessado contra o HB20 e, em seguida, atingiu a defensa metálica do acostamento. O motorista do Cobalt, identificado como Bruno de Barros Alves, de 43 anos, morador de Rio Claro, morreu ainda no local do acidente. Ele usava cinto de segurança, que precisou ser cortado pela equipe de resgate para a remoção do corpo.

A Polícia Científica esteve no local com um perito e um investigador plantonista. O óbito foi confirmado por um médico da concessionária Eixo SP, responsável pela administração da rodovia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a PM Rodoviária, o trecho onde ocorreu o acidente passava por obras de ampliação e estava devidamente sinalizado com cones, bandeirolas e limite de velocidade reduzido a 60 km/h. Os motoristas dos outros veículos foram submetidos ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

