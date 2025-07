Engavetamento na Washington Luís deixa uma pessoa morta

Crédito: CCI Artesp

Um grave acidente registrado na tarde desta quarta-feira (23) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro (SP), resultou na morte de uma pessoa. O engavetamento, que envolveu dois automóveis e um caminhão, ocorreu por volta das 13h30 no km 177,9 da pista sentido capital/interior.

De acordo com informações da concessionária Eixo SP, responsável pelo trecho, a colisão múltipla envolveu um Chevrolet Cobalt, um Hyundai HB20 e um caminhão Mercedes-Benz Atego 2430. A vítima fatal estava no Cobalt, enquanto duas pessoas no HB20 e outras duas no caminhão não sofreram ferimentos.

O acidente provocou cerca de 7 km de congestionamento, entre os quilômetros 170 e 177. As causas da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. A identidade da vítima fatal não foi divulgada

Leia Também