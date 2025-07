Sábado tem feira de adoção Pet no Canil Municipal

Neste momento, o Canil Municipal abriga 265 pets, sendo 152 cães, 5 são filhotes e 113 gatos. Todos esses animais são castrados e contam com um microchip de identificação, sendo possível localizar os pets em caso de abandono. Para adotar, o munícipe deve ter 18 anos ou mais e apresentar documento pessoal com foto e comprovante de endereço.

Mas vale lembrar que adotar um cão ou gato é um ato de amor, mas também de responsabilidade. Antes de levar um animal para casa, é fundamental que o futuro tutor avalie se tem condições de oferecer os cuidados necessários ao longo de toda a vida do pet, que pode ultrapassar 15 anos.

A adoção responsável envolve mais do que abrigo e alimentação. Requer acompanhamento veterinário, vacinação, carinho e tempo para passeios e socialização. Além disso, é importante lembrar que abandono é crime, com previsão de pena. Ao adotar, além de transformar a vida de um animal, o tutor contribui para a redução do número de bichos abandonados nas ruas.

Desde o início do ano já foram adotados através do Canil e Gatil Municipal 271 animais, porém todos os dias o Canil resgata pets.

O Canil e Gatil Municipal está localizado na Estrada Washington José Pêra, nº 3.800, na Água Fria.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal vai realizar no próximo sábado (26/07), das 9h às 16h, a 12ª Feira de Adoção de Cães e Gatos do ano.