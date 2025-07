Prefeitura divulga edital para 4º fase do concurso da Guarda Municipal

O processo seletivo, que totaliza seis fases, já abrangeu prova objetiva (incluindo língua portuguesa, matemática, noções de informática e conhecimentos específicos), exame antropométrico e teste de aptidão física. As fases subsequentes envolverão investigação social e comportamental, e curso de formação específica.

O concurso, conforme edital de 12 de março de 2024, dispõe de 53 vagas para o emprego de Guarda Municipal, das quais 3 são reservadas para PCD e 10 para cota racial. A remuneração inicial é de R$ 3.102,00, com carga horária de 200 horas/mês.

As modalidades de horário de trabalho para os servidores da Guarda Municipal incluem jornadas de 5 dias consecutivos (diurnas, vespertinas ou noturnas) seguidas de 2 dias de descanso, ou regime de revezamento de 12 por 36 horas. Sábados, domingos, feriados e pontos facultativos são considerados dias normais para efeitos de escala operacional.

A Prefeitura de São Carlos publicou no Diário Oficial do Município (DOM) da última sexta-feira, 18 de julho, o edital de convocação para a 4ª fase do concurso público para o cargo de Guarda Municipal (Edital nº 001/2024). Esta etapa contempla a realização de exames médicos específicos e toxicológicos, além da avaliação psicológica para os candidatos aprovados na 3ª fase.