HU apresenta índice de acidentes de trabalho abaixo da média nacional em hospitais

O Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) registrou, entre 2023 e 2025, uma Taxa de Frequência (TF) média de 5,54 em acidentes de trabalho com afastamento, índice considerado abaixo da média do setor hospitalar, estimada em 8,67 segundo a Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP). A TF é um indicador que mede a quantidade de acidentes com afastamento a cada milhão de horas-homens trabalhadas.

De acordo com Guilherme Canesin, chefe da Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho do HU-UFSCar, os resultados refletem o compromisso da instituição com a segurança dos trabalhadores e a promoção de um ambiente de trabalho mais seguro. A variação da TF no hospital, entre o primeiro semestre de 2023 e o primeiro semestre de 2025, oscilou entre 2,41 e 9,0.

Dados do Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho, vinculado ao Ministério Público do Trabalho, mostram que quase 26 mil afastamentos do tipo acidentário foram registrados em atividades hospitalares no Brasil — o que representa 3,84% dos casos, atrás apenas do setor de transporte rodoviário de cargas (4,04%). Já os afastamentos não acidentários no setor hospitalar somaram mais de 337 mil entre 2020 e 2024, ocupando o segundo lugar entre os setores econômicos.

No HU-UFSCar, os acidentes mais comuns envolvem materiais perfurocortantes. Por isso, está em andamento uma campanha interna de conscientização sobre o descarte correto desses materiais, o uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e as condutas a serem adotadas em casos de acidentes.

A divulgação dos dados coincide com o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, lembrado em 27 de julho. A data marca os 53 anos das Portarias nº 3.236 e 3.237, que instituíram o Programa Nacional de Valorização do Trabalhador, com o objetivo de reduzir acidentes, doenças ocupacionais e fatalidades no ambiente laboral.