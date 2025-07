Secretaria prepara mudanças no trânsito na Vila Prado

Rua Larga a - Crédito: divulgação



A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana de São Carlos inicia uma série de intervenções viárias a partir desta quarta-feira (23/07), na rua Cândido Padim, na Vila Prado, com o objetivo de melhorar a fluidez do tráfego e garantir mais segurança para motoristas e pedestres. As mudanças abrangem o trecho entre a avenida Teixeira de Barros, a rua Larga, e a alça do viaduto que dá acesso à rua General Osório.

Com esse novo desenho, a via passará a contar com três faixas de rolamento: duas no sentido centro-bairro e uma no sentido bairro-centro. “A medida busca ampliar a capacidade de escoamento nos horários de pico, especialmente no fim da tarde, quando há maior fluxo de veículos saindo da região central”, confirma o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista.

Outra alteração importante será no trecho entre a avenida Teixeira de Barros e a rua Dona Ana Prado. Por lá, o estacionamento no sentido centro-bairro será permitido apenas fora do horário de pico. De segunda a sexta-feira, das 16h às 19h, o estacionamento estará proibido, como forma de liberar espaço para o tráfego e evitar congestionamentos.

A Prefeitura reforça que os condutores devem estar atentos à nova sinalização e respeitar as mudanças no tráfego local. “Essas intervenções fazem parte de um conjunto de ações voltadas à melhoria da mobilidade urbana e à segurança viária, especialmente em áreas com grande circulação de veículos e pedestres”, comentou o secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki.

