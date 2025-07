USP abre inscrições para curso gratuito sobre inteligência artificial para quem tem 60 anos ou mais

O conteúdo do curso mostrará desde a definição sobre inteligência artificial até as principais ferramentas disponíveis (crédito da imagem: divulgação) -

A inteligência artificial (IA) está em toda parte: dos celulares às redes sociais, dos atendimentos virtuais aos serviços de saúde. Acompanhar as mudanças tecnológicas presentes nesse processo pode ser um desafio para todos. Para incluir os idosos nesse contexto, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, está com inscrições abertas para o curso Noções básicas de inteligência artificial para o público 60+ .

Voltado a pessoas com 60 anos ou mais interessados em tecnologia e em entender o impacto da IA no nosso dia a dia, o curso tem como objetivo apresentar, de forma acessível e acolhedora, os principais conceitos e aplicações da área. A atividade será presencial e acontecerá no dia 1º de agosto, sexta-feira, das 13 às 17 horas.

A iniciativa oferece 30 vagas e as inscrições podem ser realizadas até a próxima sexta-feira, dia 25 de julho, por meio do Sistema Apolo da USP . Para participar, basta acessar este link https://icmc.usp.br/e/e28cf , inserir o CPF e adicionar os demais dados solicitados. Caso o candidato encontre alguma dificuldade na inscrição usando o sistema, poderá entrar em contato com a mestranda Caroline Lira, pelo e-mail clira23@usp.br . A seleção será feita por pedido de inscrição, mediante confirmação da idade mínima de 60 anos.

O que será ensinado – O curso traz um conteúdo diversificado, que aborda temas como: a definição e o histórico da IA; a diferença entre IA e outras tecnologias; ética na IA; privacidade de dados; tendências futuras e as principais ferramentas de IA disponíveis. “Nossa ideia é ensinar o que é, o que faz, como funciona, mostrar que não se pode acreditar em tudo, e até ensiná-los como “perguntar” para a IA – o que a gente chama de 'engenharia de prompt ', ou seja, como elaborar uma questão para que a resposta seja a melhor possível”, explica a professora do ICMC, Kamila Rios , responsável pela atividade.

Além disso, uma metodologia do curso foi estruturada para dialogar com as experiências e o ritmo de aprendizagem do público-alvo, entendendo as adaptações e características específicas ao processo de inclusão digital da população 60+. "A gente tem um cuidado na preparação do material, pensando no contraste dos núcleos, no tamanho da fonte. Tentamos falar pausadamente, mais alto, repetimos quantas vezes for possível", destaca o docente.

Segundo a professora Kamila Rios, a ideia nasceu a partir da experiência de outros cursos de extensão ministrados por ela e pela mestranda Caroline – em especial o de Letramento sobre fake news e desinformação para o público idos , oferecido em 2024 pelo ICMC. "No último curso que oferecemos, os idosos fizeram esse pedido: queriam entender o que era IA, assunto pelo qual eles têm um misto de curiosidade e recebimento. Sobretudo porque o próprio WhatsApp passou a oferecer a opção de uso de ferramentas de IA", relata a professora.

Para além do aprendizado técnico, atividades de extensão como essa desempenham um papel fundamental na promoção da inclusão, acessibilidade e cidadania. De acordo com a professora Kamila, trata-se de uma oportunidade de empoderamento para a população 60+, permitindo a apresentação de novas tecnologias e incentivando a participação ativa desse público. “Esses cursos garantidos, inclusive, trocas geracionais muito óbvias: você oferece um pouco daquilo que tem de conhecimento na Universidade, e os idosos trazem exemplos de vida”, conclui.

