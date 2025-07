Vereadores do PT solicitam revisão no trânsito do entorno da Rodoviária

Compartilhar no facebook

Rodoviária de São Carlos - Crédito: arquivo

Os vereadores da bancada do PT na Câmara, Lineu Navarro e Raquel Auxiliadora visitaram, na manhã desta quinta-feira (24), a região do Terminal Rodoviário, atendendo a solicitações da população, incluindo taxistas e motoristas de aplicativos.

Uma reclamação constante recebida é sobre o tráfego intenso no entorno do local, principalmente nos horários de pico. A Rodoviária está delimitada entre as ruas Dona Alexandrina, São Joaquim, Cesar Ricomi e a Joaquim Favoretto e é preciso garantir que o fluxo de todos os tipos de veículos e dos pedestres nesta região seja o melhor possível, garantindo fluidez e segurança.

“É preciso que os técnicos da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana analisem o trânsito da região, principalmente nos horários de mais movimento, propondo modificações e sinalizações mais efetivas”, destacou Lineu. “Também todas as vagas destinadas a estacionamento e embarque e desembarque da região devem ser repensadas, de modo a garantir espaço para todos os profissionais e passageiros que chegam no local”, completou Raquel.

