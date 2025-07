USP São Carlos oferece bolsa de R$ 8,4 mil para doutores atuarem na gestão de projetos de pesquisa

fachadausp - Crédito: divulgação

Profissionais com título de doutorado têm até o dia 11 de agosto para se inscrever no processo seletivo do Programa de Formação em Gestão Acadêmica de Projetos de Pesquisa, promovido pela USP. A oportunidade contempla atuação na gestão acadêmica de dois projetos desenvolvidos no campus São Carlos, com bolsa mensal de R$ 8.479,20 pelo período inicial de 12 meses, prorrogável por mais 12.

A iniciativa, vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI), visa capacitar doutores na gestão de grandes projetos científicos. A atuação será voltada ao suporte técnico, gestão de dados, promoção de eventos e outras tarefas ligadas a dois projetos financiados pela Fapesp: um sobre dados de saúde em cenários de Big Data, coordenado por Agma Juci Machado Traina (ICMC), e outro sobre segurança hídrica, liderado por Edson Wendland (EESC).

Para participar, os candidatos devem enviar e-mail para os coordenadores com o assunto "bolsa do Programa de Formação em Gestão Acadêmica 2025", anexando declaração de interesse, resumo de experiência, currículo Lattes e duas cartas de recomendação. Mais detalhes estão disponíveis no edital: https://icmc.usp.br/e/fa673.

Leia Também