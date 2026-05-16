Projeto “Sorrir para o Futuro” leva atendimento odontológico a quase 400 crianças em São Carlos

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, por meio do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), realizou nesta semana ações do projeto “Sorrir para o Futuro” na ONG Nave Sal da Terra, instituição que atende cerca de 400 crianças e adolescentes de 2 a 12 anos.

A iniciativa foi desenvolvida pelas cirurgiãs-dentistas Rebeca Ienco e Luciana Cesar de Avellar, com foco na prevenção e no tratamento de doenças bucais por meio de procedimentos de mínima intervenção.

O projeto tem como objetivo reduzir a incidência de cárie dentária e promover saúde bucal utilizando o Tratamento Restaurador Atraumático (ART), técnica que dispensa o uso de motor e anestesia, além de desenvolver ações educativas, preventivas e de vigilância em saúde.

De acordo com a cirurgiã-dentista Rebeca Ienco, o projeto começou a ser elaborado em 2025, quando ela ainda atuava como articuladora de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo ela, a proposta surgiu para gerar impacto positivo na comunidade, respeitando a realidade local, os recursos disponíveis e as equipes envolvidas.

“O projeto é baseado em ações preventivas associadas à odontologia de mínima intervenção, priorizando procedimentos menos invasivos e realizados manualmente. Levar esse atendimento para escolas e instituições é fundamental para ampliar o acesso e promover saúde bucal desde a infância”, destacou Rebeca.

A cirurgiã-dentista Luciana Avellar afirmou que a iniciativa poderá ser ampliada para outras instituições do município. Atualmente, o trabalho conta com a participação de seis auxiliares de odontologia, sete cirurgiões-dentistas da Estratégia Saúde da Família, quatro técnicas em higiene bucal e dois residentes de odontologia das Unidades de Saúde da Família.

Segundo Luciana, 397 crianças da ONG receberam atendimento preventivo, incluindo orientações sobre higiene bucal, ensino correto da escovação e aplicação tópica de flúor. Entre as crianças avaliadas, 181 apresentaram lesões de cárie.

“A proposta é reduzir esse índice nos próximos anos por meio da continuidade das ações preventivas e educativas”, explicou a dentista.

Em apenas quatro dias de trabalho, a equipe conseguiu concluir o tratamento odontológico das crianças atendidas utilizando procedimentos de mínima intervenção. Além dos atendimentos clínicos, o projeto também promove orientações sobre alimentação saudável e os impactos do consumo excessivo de açúcar no desenvolvimento das cáries.

A presidente da ONG Nave Sal da Terra, Lúcia Nordi, destacou a importância da parceria com a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde. Segundo ela, muitas famílias enfrentam dificuldades para levar os filhos ao dentista devido à rotina de trabalho.

“Trazer o atendimento até a ONG facilita muito o acesso das crianças aos cuidados odontológicos. Cerca de 400 crianças passaram pela avaliação e receberam atendimento de forma tranquila, sem medo”, afirmou.

Lúcia ressaltou ainda que as crianças permanecem na instituição das 7h às 18h, tornando essencial a realização do serviço diretamente no local.

Para Lindiamara Soares, diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial, o projeto reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde com a prevenção e a promoção da saúde desde a infância.

“Levar o atendimento odontológico até instituições como a Nave Sal da Terra amplia o acesso das crianças aos cuidados de saúde bucal e contribui para a redução de problemas futuros, garantindo um atendimento mais humanizado e acolhedor”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, ressaltou a importância da saúde bucal no desenvolvimento infantil.

“Esse projeto demonstra a importância do trabalho preventivo e da atuação das equipes multiprofissionais fora das unidades de saúde, chegando diretamente à comunidade. A Prefeitura segue investindo em ações que ampliem o acesso, promovam qualidade de vida e fortaleçam o cuidado com nossas crianças e adolescentes”, finalizou o secretário.

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