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sábado, 16 de maio de 2026
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Sincomercio de São Carlos pede apoio de prefeitos contra redução da jornada de trabalho

16 Mai 2026 - 14h08Por Da redação
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Centro comercial de São Carlos - Crédito: divulgaçãoCentro comercial de São Carlos - Crédito: divulgação

O Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio São Carlos) encaminhou ofícios aos prefeitos de São Carlos, Ibaté, Brotas, Guatapará e Tambaú solicitando apoio às manifestações e articulações institucionais contrárias às propostas de redução da jornada de trabalho e de restrições às escalas atualmente debatidas no Congresso Nacional.

A mobilização ocorre em meio à realização da XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), entre os dias 18 e 21 de maio, na capital federal. O evento reúne prefeitos e gestores públicos de todo o País para discutir pautas prioritárias junto ao Congresso Nacional e ao Governo Federal.

Segundo o Sincomercio São Carlos, a Marcha dos Prefeitos representa um espaço estratégico para que os municípios apresentem preocupações sobre os possíveis impactos das propostas em tramitação, entre elas a PEC nº 8/2025, a PEC nº 148/2015 e o PL nº 1.838/2026.

De acordo com o presidente da entidade, Paulo Roberto Gullo, o sindicato vem orientando lideranças regionais sobre os reflexos que eventuais mudanças podem provocar tanto nas empresas quanto nas administrações municipais.

“Orientamos os prefeitos das cidades da nossa base territorial a acompanharem atentamente esse debate e apoiarem manifestações contrárias a propostas de redução da jornada sem estudos aprofundados de impacto. Trata-se de um tema que afeta diretamente a sustentabilidade das empresas, especialmente as micro e pequenas, além de gerar reflexos importantes nas finanças e na operação dos municípios”, afirmou Gullo.

A entidade destaca que a redução da jornada semanal sem diminuição proporcional dos salários, somada a possíveis limitações em escalas como o modelo 6x1, pode provocar aumento dos custos trabalhistas e operacionais. Entre os efeitos apontados estão a necessidade de novas contratações, aumento de despesas, redução do horário de funcionamento de empresas e impactos sobre preços e inflação.

 

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