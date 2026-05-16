Presidente da FINEP fica "maravilhado" com estudantes da Sebastião de Oliveira Rocha

Presidente da empresa que bancou a maior parte dos gastos da viagem da comitiva são-carlense ao evento internacional ficou "maravilhado" com a ousadia dos estudantes - Crédito: SCA

O presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Luiz Antonio Elias, esteve na Escola Sebastião de Oliveira Rocha, em São Carlos, nesta sexta-feira, 15 de maio, e comemorou a conquista da Medalha de Ouro no International Creativity and Innovation Award (ICIA) 2026 – Global Round, no Camboja, entre os dias 24 e 26 de abril, pelos estudantes da instituição.

A FINEP foi a instituição que garantiu cerca de 90% dos recursos, de mais de R$ 100 mil, que viabilizaram a viagem da comitiva de seis pessoas ao evento científico. Devido à guerra no Oriente Médio, houve uma inflação no valor das passagens de avião e nas diárias de hotel no Camboja.

Elias esteve na escola a convite do ex-prefeito Newton Lima e conheceu o projeto do biodigestor doméstico desenvolvido pelos alunos e suas aplicações práticas, que o levaram ao reconhecimento internacional no campeonato de tecnologia e inovação na Ásia.

Ele foi recepcionado pelos membros do Clube de Ciências Tesla, pela diretora Lucinei Tavoni, pelo vice-presidente do CPP (Centro do Professorado Paulista), Azuaite Martins de França, pelo colaborador Marcos Nicolino, pelas professoras Bárbara Daniela Guedes Rodrigues e Isabel Cristina Santana Kakuda e pelos estudantes Brian Costa Viana e Ana Clara Bardasi Cotillo, que representaram a escola e apresentaram o projeto em inglês em Phnom Penh, capital do Camboja.

“A conquista foi muito importante para a FINEP, com um olhar para a educação dentro da ciência. Este é um exemplo da ousadia destes estudantes e da capacidade de empreender de representantes da escola pública. Fiquei maravilhado com o projeto e com o feito deles, que conquistaram a medalha de ouro. Eles mostraram determinação, coragem e empenho”, destacou Elias.

Luiz Antonio Elias assumiu a presidência da FINEP em 27 de junho de 2025, empossado durante reunião do Conselho de Administração da companhia. Ele assumiu o cargo com foco no desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação, sucedendo a uma gestão interina no primeiro semestre de 2025.

A FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos) é uma empresa pública brasileira, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que atua como principal agência de fomento à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no país.

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