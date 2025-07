Crea-SP realiza maior força-tarefa de fiscalização em São Carlos

Crédito: divulgação

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) realiza a maior força-tarefa de fiscalização de 2025, com foco na inspeção de unidades armazenadoras de grãos e aterros sanitários. Agentes fiscais estão mobilizados em 449 dos 645 municípios paulistas, reforçando a exigência de profissionais habilitados e registrados à frente das atividades técnicas. Nas regiões de Araraquara e São Carlos estão previstas diligências em 58 unidades. A força-tarefa segue até o dia 15 de agosto.

A ação intensiva abrange os silos cadastrados na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que concentram a maior parte das 1.171 unidades previstas, e os aterros sanitários listados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Durante as diligências, os agentes fiscais atuam para orientar, notificar e verificar se os empreendimentos contam com responsáveis técnicos devidamente registrados no Conselho.

“A fiscalização se concentra em áreas estratégicas que exigem rigor técnico e têm impacto direto na qualidade de vida da população e na preservação do meio ambiente. Ao ampliar a atuação do Conselho nessas frentes, fortalecemos a valorização da área tecnológica e promovemos uma cultura cada vez mais sólida de responsabilidade técnica em todo o Estado, afirma o gerente regional do Crea-SP, engenheiro Lucas Tiveron Rodrigues.

As armazenadoras de grãos, ou silos, exigem controle técnico rigoroso para evitar perdas e garantir a conservação da safra, que deve alcançar o recorde de 336,1 milhões de toneladas no ciclo 2024/25, segundo projeção da Conab. A atuação de um responsável técnico registrado é essencial para proteger os grãos de pragas, umidade e outras condições adversas. Já nos aterros sanitários, a responsabilidade técnica é essencial para evitar contaminações e garantir a segurança ambiental em um estado como São Paulo, que gera cerca de 40 mil toneladas diárias de resíduos sólidos, de acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

Ao reforçar sua presença nos setores agrícola e ambiental, o Conselho contribui para a segurança das operações, fortalece a exigência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e valoriza o trabalho dos profissionais registrados. A expectativa é de que a força-tarefa influencie diretamente a regularização dos locais, promova conscientização técnica e fortaleça a atuação preventiva em todo o estado.

Denúncia

Para fortalecer a ação de fiscalização do Crea-SP, canais de denúncia estão disponíveis em todas as unidades do Conselho, no site, por telefone (0800 017 18 11), pelo e-mail: faleconosco@creasp܂org܂br ou pelo aplicativo Crea-SP, disponível para Android e iOS.

Sobre o Crea-SP - Criada há 91 anos, a autarquia federal é responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades dos profissionais das Engenharias, Agronomia, Geociências, Tecnologia e Design de Interiores. O Crea-SP está presente nos 645 municípios do Estado, conta com cerca de 370 mil profissionais registrados e 95 mil empresas registradas.

