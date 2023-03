LATAM doa mais de 80 bagagens esquecidas às vítimas das chuvas no litoral de São Paulo

Crédito: (crédito: Marcos Kiku)

A LATAM já doou mais de 80 bagagens esquecidas às vítimas das chuvas no litoral de São Paulo, sendo que 40 malas foram enviadas para São Sebastião (SP) somente nesta segunda-feira (6). Os volumes contêm cerca de mil peças de roupa, além de itens como calçados, brinquedos, livros, cadeiras de rodas e carrinhos de bebê que foram doados para as vítimas das chuvas em parceria com as ONGs Formiguinhas Em Ação e G10 Favelas para a ação emergencial de apoio à população acolhida em abrigos da Barra do Sahy e Juquehy.

O primeiro lote de roupas doadas foi revertido em bazar para captação de recursos para compra de itens de necessidade, como purificadores de água, materiais de limpeza, itens de higiene pessoal e ração para animais. A Formiguinhas Em Ação em parceria com a G10 Favelas são responsáveis pelo transporte terrestre e hidroviário, além da distribuição das doações.

As bagagens esquecidas são guardadas pela LATAM por cinco dias no aeroporto em que foram encontradas. Durante estes dias, o aeroporto busca os donos, confrontando as informações de reserva com as características físicas da bagagem e ocorrências abertas nas áreas de Lost Luggage - área do aeroporto que cuida das bagagens que foram encontradas sem etiquetas, atender as questões dos clientes quanto às bagagens perdidas e catalogar, armazenar e encontrar objetos esquecidos em voos. Após este período, as bagagens não encontradas são enviadas para São Paulo (SP), onde ficam armazenadas por mais 60 dias. Neste período, a LATAM realiza uma busca secundária mais minuciosa, e para os passageiros encontrados são feitas três tentativas de contato (por WhatsApp, e-mail e telefone de emergência informado na reserva de viagem). Caso não seja localizado o dono da bagagem, o volume é destinado para doação juntamente com as ONGs parceiras da LATAM.

No final de fevereiro, vale lembrar, o programa Avião Solidário da LATAM transportou gratuitamente 50 mil refeições desidratadas para apoiar vítimas das chuvas no litoral paulista. O transporte de Porto Alegre para o aeroporto de Guarulhos foi realizado em parceria com o Movimento UniãoBR. Com mais de 10 anos de existência, o Avião Solidário está conectado com a frente de Valor Compartilhado do grupo LATAM e, na prática, coloca à disposição da América do Sul toda a experiência logística e a conectividade da companhia para o transporte gratuito de pessoas, animais e cargas em emergências de Saúde, Meio Ambiente e Desastres Naturais.

