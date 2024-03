IFSP São Carlos oferta 40 vagas no curso técnico em Manutenção Aeronáutica em Célula

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre os dias 11 e 18 de março - Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições do processo seletivo específico para o preenchimento de vagas do Curso Técnico em Manutenção Aeronáutica em Célula na Forma Subsequente ao Ensino Médio no campus São Carlos do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), conforme o Edital IFSP nº 14/2024. São 40 vagas, e o curso tem duração de 24 meses, com atividades presenciais no período vespertino.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre os dias 11 e 18 de março. O interessado deve preencher o formulário de cadastro, o formulário de inscrição e o perfil do candidato, disponíveis no Portal de Processos Seletivos do IFSP, no endereço https://processoseletivo.ifsp.edu.br/cursos-tecnicos-2024-1-manutencao-aeronautica-celula, bem como enviar os documentos solicitados. O vídeo tutorial de inscrição está disponível no YouTube https://www.youtube.com/watch?v=lE3_bJ_dTZQ.

Este edital também faz parte do programa “Mulheres na Aviação”, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que patrocina medidas voltadas a ampliar a participação feminina em áreas de sub-representação, como é o caso das carreiras de mecânico de manutenção aeronáutica e piloto.

Sobre o curso

O curso técnico em Manutenção Aeronáutica em Célula na forma subsequente ao Ensino Médio, oferecido em caráter experimental pelo Campus São Carlos do IFSP e financiado pela Anac, tem como objetivo a formação de mecânicos(as) aeronáuticos, jovens e adultos vindos de comunidades de baixa renda, preferencialmente residentes nas cidades de São Carlos e Ibaté, com foco nos eixos formativos: conhecimento aeronáutico e formação cidadã social e qualificação para o mercado de trabalho aeronáutico.

Cotas

De acordo com a Lei n.º 12.711/2012, suas alterações e a Portaria Normativa n.º 2.027/2023, 50% das vagas de cada curso são reservadas para quem cursou todo o Ensino Fundamental em escolas públicas brasileiras. Pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, que sempre estudaram em escolas públicas brasileiras, também têm direito às vagas reservadas pela Lei n.º 12.711/2012. Confira os detalhes no edital.

Bolsas

O curso tem previsão de bolsas assistenciais para até 40 alunos durante todo o período de formação, no valor de R$700. O pagamento de bolsa será realizado mediante a obtenção dos seguintes critérios durante o decorrer do semestre letivo: presença nas aulas teóricas, práticas e atividades do curso maior ou igual a 75% mensal; e nota maior ou igual à média 6 em cada disciplina individualmente.

Leia Também