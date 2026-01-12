IFSP São Carlos oferece cinco opções de cursos de graduação pelo Sisu 2026

Entre os dias 19 e 23 de janeiro de 2026, estarão abertas as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. A participação é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela página oficial do programa: sisualuno.mec.gov.br.

Neste ano, o Sisu aceitará as notas das três edições mais recentes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Poderão se inscrever candidatos que tenham participado do Enem 2023, 2024 ou 2025. Cada participante poderá escolher até duas opções de curso, indicando a 1ª e a 2ª opção, além de consultar a nota mais vantajosa para cada curso, considerando os pesos definidos pelas instituições.

No campus São Carlos do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), são oferecidas 200 vagas distribuídas em cinco cursos. Para o primeiro semestre de 2026, estão disponíveis 120 vagas, sendo:

40 vagas para o curso de Bacharelado em Administração (duração de 4 anos);

40 vagas para o curso de Bacharelado em Engenharia Aeronáutica (duração de 5 anos);

40 vagas para o curso de Engenharia de Software (duração de 4 anos).

Todos os cursos do primeiro semestre são ofertados em período integral.

Já para o segundo semestre, o campus disponibiliza 80 vagas, sendo:

40 vagas para o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (duração de 3 anos);

40 vagas para o curso de Tecnologia em Processos Gerenciais (duração de 2 anos e meio).

Os cursos do segundo semestre são oferecidos no período noturno.

A instituição alerta que, mesmo os candidatos que pretendem iniciar os estudos apenas no segundo semestre de 2026, nos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Processos Gerenciais, devem se inscrever no Sisu agora em janeiro e, se aprovados, realizar a matrícula no início do ano.

Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas no site scl.ifsp.edu.br. Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser encaminhadas para o e-mail processoseletivo.scl@ifsp.edu.br. O IFSP reforça que todos os cursos do campus São Carlos são totalmente gratuitos.

Leia Também