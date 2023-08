IFSP campus São Carlos completa 15 anos de início das atividades acadêmicas

Crédito: Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) campus São Carlos completa em agosto, 15 anos de atividades acadêmicas.

O campus São Carlos teve sua autorização de funcionamento concedida através da Portaria nº 1.008, de 29 de outubro de 2007, pelo Ministério da Educação (MEC). Desde então, é considerado um dos principais centros de formação técnica e tecnológica da região, atraindo alunos de diversas partes do país em busca de ensino de excelência.

A aula inaugural do primeiro curso, Análise e Desenvolvimento de Sistemas - ADS, foi proferida pelo professor Cleber Silva de Oliveira, da Unidade Guarulhos, no dia 2 de agosto de 2008. Desde o início do funcionamento, o IFSP campus São Carlos estabeleceu uma parceria estratégica para a utilização racional de recursos materiais, contando com o apoio da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e da Prefeitura Municipal de São Carlos.

Sediado na área de expansão norte da UFSCar, próximo ao Centro de Convenções, o campus possui infraestrutura moderna e completa, incluindo biblioteca, salas de aula, laboratórios, cantina e até um hangar, oferecendo aos alunos um ambiente propício para a aprendizagem e desenvolvimento de habilidades.

Ao longo desses 15 anos, o IFSP campus São Carlos procura desempenhar um papel na formação de profissionais em diversas áreas do conhecimento. Seus cursos técnicos e superiores e de pós-graduação, aliados à busca constante por atualização curricular e tecnológica, procura preparar alunos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e contribuir para o desenvolvimento da sociedade.

Hoje, oferta os cursos: Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio e Curso Técnico em Manutenção Aeronáutica em Aviônicos Integrado ao Ensino Médio; Curso Técnico Concomitante e/ou Subsequente em Manutenção Aeronáutica em Célula; Curso Técnico Concomitante e/ou Subsequente em Manutenção Aeronáutica em Grupo Motopropulsor; Curso Técnico Concomitante e/ou Subsequente em Qualidade; Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Curso Superior de Tecnologia em Manutenção de Aeronaves (em extinção), Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais; Bacharelado em Engenharia Aeronáutica; Bacharelado em Engenharia de Software; Bacharelado em Administração; Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Desenvolvimento de Sistemas para Dispositivos Móveis e Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação: Ciência, Tecnologia e Sociedade.

Além disso, a instituição tem se destacado na promoção da pesquisa, da inovação e do empreendedorismo, fomentando projetos e iniciativas que aproximam os estudantes da realidade do mercado e incentivando-os a desenvolver soluções criativas e sustentáveis.

