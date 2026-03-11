(16) 99963-6036
quarta, 11 de marÃ§o de 2026
Cidade

HU abre vagas com salÃ¡rios de quase R$ 12 mil para mÃ©dicos

11 Mar 2026 - 10h36Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
HU-Ufscar - HU-Ufscar -

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), estatal vinculada ao Ministério da Educação, está com Processo Seletivo Simplificado (PSS) aberto para contratação temporária de médicos que irão atuar no Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos.

De acordo com o edital, estão sendo oferecidas cinco vagas para profissionais da área médica. São quatro vagas para a especialidade de Cirurgia Geral e uma vaga para Neurologia Pediátrica.

O salário mensal oferecido é de R$ 11.464,58, com jornada de 24 horas semanais.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 19 de março de 2026.

O processo seletivo tem como objetivo reforçar o quadro de profissionais do hospital universitário, que atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) em São Carlos e região.

Os interessados podem acessar o edital completo e realizar a inscrição no site da Ebserh por meio do link:
PSS Nº 013/2026 – Ebserh/HU-UFSCar.

O Hospital Universitário da UFSCar é referência regional em atendimento hospitalar e também atua na formação de estudantes da área da saúde da Universidade Federal de São Carlos.

Leia TambÃ©m

Forte chuva em SÃ£o Carlos faz motociclista perder baÃº com documentos; famÃ­lia pede ajuda para encontrar
Cidade12h00 - 11 Mar 2026

Forte chuva em SÃ£o Carlos faz motociclista perder baÃº com documentos; famÃ­lia pede ajuda para encontrar

Parque EcolÃ³gico fecha para visitaÃ§Ã£o apÃ³s forte chuva
Cidade10h19 - 11 Mar 2026

Parque EcolÃ³gico fecha para visitaÃ§Ã£o apÃ³s forte chuva

Moradores reclamam de acÃºmulo de lixo em ponto de coleta na Estrada da BabilÃ´nia
Cidade08h33 - 11 Mar 2026

Moradores reclamam de acÃºmulo de lixo em ponto de coleta na Estrada da BabilÃ´nia

Tempo chuvoso continua nos prÃ³ximos dias em todo o Estado de SÃ£o Paulo
PrevisÃ£o do tempo 07h41 - 11 Mar 2026

Tempo chuvoso continua nos prÃ³ximos dias em todo o Estado de SÃ£o Paulo

Curso no ICMC aborda tomada de decisÃ£o para robÃ´s mÃ³veis com aprendizado por reforÃ§o
Cidade23h30 - 10 Mar 2026

Curso no ICMC aborda tomada de decisÃ£o para robÃ´s mÃ³veis com aprendizado por reforÃ§o

Ãšltimas NotÃ­cias