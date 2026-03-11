HU abre vagas com salÃ¡rios de quase R$ 12 mil para mÃ©dicos

HU-Ufscar -

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), estatal vinculada ao Ministério da Educação, está com Processo Seletivo Simplificado (PSS) aberto para contratação temporária de médicos que irão atuar no Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos.

De acordo com o edital, estão sendo oferecidas cinco vagas para profissionais da área médica. São quatro vagas para a especialidade de Cirurgia Geral e uma vaga para Neurologia Pediátrica.

O salário mensal oferecido é de R$ 11.464,58, com jornada de 24 horas semanais.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 19 de março de 2026.

O processo seletivo tem como objetivo reforçar o quadro de profissionais do hospital universitário, que atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) em São Carlos e região.

Os interessados podem acessar o edital completo e realizar a inscrição no site da Ebserh por meio do link:

PSS Nº 013/2026 – Ebserh/HU-UFSCar.

O Hospital Universitário da UFSCar é referência regional em atendimento hospitalar e também atua na formação de estudantes da área da saúde da Universidade Federal de São Carlos.

