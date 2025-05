Grupo Madero inicia construção de unidade em São Carlos

Local onde está sendo construído o Madero Container - Crédito: SCA

O grupo Madero deu início, nas últimas semanas, à construção de uma nova unidade do Madero Container em São Carlos. A obra está sendo realizada na região do Damha e a previsão é que o espaço seja inaugurado até o mês de julho.

O Madero Container é a versão fast-casual dos tradicionais restaurantes Madero, com foco em uma alimentação mais prática, saudável e livre de conservantes e corantes. O cardápio é mais enxuto e inclui opções como hambúrgueres, sanduíches, sobremesas e alternativas vegetarianas e veganas.

Diferente do modelo clássico da rede, a experiência no Madero Container é marcada por um atendimento mais ágil, com os pedidos feitos diretamente no balcão.

