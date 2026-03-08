Gerente do Sebrae comemora protagonismo feminino em SÃ£o Carlos

A gerente do escritÃ³rio regional do Sebrae SÃ£o Carlos, Ariane Teixeira Lima Canellas: "As mulheres representam quase metade dos Microempreendedores Individuais do municÃ­pio, mostrando que elas estÃ£o fortemente presentes na economia local e lado a lado com - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o

A gerente do escritório regional do Sebrae São Carlos, Ariane Teixeira Lima Canellas, está comemorando a forte presença das mulheres no empreendedorismo em São Carlos. Dados da Receita Federal revelam que o município de São Carlos tem 26.853 MEIs, sendo 12.776 mulheres (47,6%) e 14.077 homens (52,4%), o que mostra uma presença feminina muito próxima da metade do total.

Em alguns segmentos, as mulheres são maioria expressiva: cabeleireiros — 1.670 MEIs, sendo 1.214 mulheres (72,7%) e 456 homens (27,3%); comércio varejista de vestuário e acessórios — 1.275 MEIs, com 993 mulheres (77,9%) e 282 homens (22,1%); serviços administrativos e de apoio — 1.079 MEIs, sendo 628 mulheres (58,2%) e 451 homens (41,8%). “Falar sobre empreendedorismo feminino é falar de desenvolvimento econômico, inclusão social e geração de renda”, destaca Ariane.

Ela explica que, no Brasil, as mulheres já representam cerca de um terço dos donos de negócios, somando mais de 10 milhões de empreendedoras. Esse crescimento mostra que o empreendedorismo tem sido, para muitas mulheres, um caminho de autonomia, realização e, principalmente, sustento familiar. Um dado importante é que mais da metade dessas mulheres são chefes de família, responsáveis pela principal renda do lar.

“Quando olhamos para São Carlos, essa realidade nacional se reflete claramente no território. Hoje, as mulheres representam quase metade dos microempreendedores individuais do município, mostrando que elas estão fortemente presentes na economia local e lado a lado com os homens na construção do desenvolvimento da cidade”, explica.

Em alguns setores estratégicos, essa presença feminina é ainda mais expressiva. Atividades ligadas à beleza, moda, comércio varejista e serviços administrativos são majoritariamente lideradas por mulheres em São Carlos. São negócios que movimentam o dia a dia da cidade, geram renda, criam oportunidades e fortalecem a economia local.

“Esse protagonismo feminino reforça a importância da formalização como MEI. A formalização não é apenas um registro: ela representa acesso a direitos, segurança e novas oportunidades. Com o CNPJ, a empreendedora pode emitir nota fiscal, acessar novos mercados, vender para empresas e para o poder público, além de contar com a proteção previdenciária, como aposentadoria, auxílio-doença e auxílio-maternidade”, alerta a executiva.

No entanto, para que esses negócios avancem, segundo Ariane, a formalização precisa caminhar junto com a gestão. Organização financeira, precificação correta, planejamento e visão de crescimento são fatores decisivos para transformar pequenos negócios em empreendimentos mais sustentáveis e rentáveis.

“É nesse ponto que o Sebrae atua de forma próxima às mulheres empreendedoras, tanto no Brasil quanto aqui em São Carlos. O Sebrae apoia desde a formalização do MEI até o desenvolvimento do negócio, com orientação gratuita, cursos, consultorias e programas específicos voltados ao empreendedorismo feminino”, afirma Ariane.

Ela afirma ainda que, quando uma mulher empreende com apoio, gestão e formalização, amplia suas oportunidades, fortalece sua autonomia e impacta positivamente sua família e toda a comunidade. Por isso, fortalecer o empreendedorismo feminino é fortalecer a economia local, e o Sebrae segue ao lado dessas mulheres para que seus negócios cresçam, se desenvolvam e prosperem.

Foto — A gerente do escritório regional do Sebrae São Carlos, Ariane Teixeira Lima Canellas: “As mulheres representam quase metade dos microempreendedores individuais do município, mostrando que elas estão fortemente presentes na economia local e lado a lado com os homens na construção do desenvolvimento da cidade”.

