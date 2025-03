Evento "Profetizando no Vale" acontece em abril na Assembleia de Deus Plena AdoraÃ§Ã£o em SÃ£o Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

A Assembleia de Deus Plena Adoração convida a todos para o evento especial "Profetizando no Vale", inspirado na passagem bíblica de Ezequiel 37. A programação ocorrerá em quatro sextas-feiras do mês de abril, nos dias 04, 11, 18 e 25, sempre às 19h30, na sede da igreja, localizada na Rua Pedro Aparecido Gonzaga, 90 – Aracy 2, São Carlos-SP.

O evento contará com a presença de diversos pregadores e ministros, incluindo Ev. Gabriel Gomes, Pastor Alan, Ev. Faunner e Pastor Gustavo Souza. Além disso, haverá participações especiais da Diaconisa Josiane, Banda Shekiná, Diácono Robson e Ev. Lucas Bonfim, Diaconisa Ariene, Cantor Fernando , Wesley Jardim e Bispo Maickon Costta

A presidência do evento está sob a liderança do Pastor Ednaldo e da Pastora Soeli, enquanto a direção fica a cargo do Evangelista Maicon Ezequiel.

A igreja convida toda a comunidade para momentos de fé, louvor e renovação espiritual. A entrada é gratuita.

Leia Também