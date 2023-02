Estudantes da escola “Maria Ramos” iniciam Programa de Pré-Iniciação Científica no IFSC/USP São Carlos

Estudantes irão receber uma bolsa do CNPq para que desenvolvam projetos científicos - Crédito: Divulgação

Três alunas e um aluno da EE Professora Maria Ramos de São Carlos foram selecionados pela própria escola para fazerem parte do Programa de Pré-Iniciação Científica (USP) no Grupo de Óptica do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP).

Com os apoios da Universidade de São Paulo (USP) e da Fapesp, os jovens irão receber uma bolsa do CNPq para que desenvolvam projetos científicos com o auxílio de alunos de pós-graduação e com supervisão de docentes e pesquisadores do Grupo de Óptica.

Com duas alunas da escola já presentes no IFSC/USP desde janeiro passado, a elas se juntaram, no dia 10 do corrente mês, mais dois estudantes - Miguel Assis e Luana Moura - acompanhados pelo professor Denis Jacomassi, Coordenador de Gestão Pedagógica da EE Professora Maria Ramos e que fez sua formação neste Instituto, lecionando há já quinze anos. “A grande aposta é motivar os jovens para a ciência, trazer alunas e alunos do ensino médio das escolas de nossa cidade, não só para vivenciarem os ambientes universitário e científico aqui do IFSC/USP, mas para que possam desenvolver suas habilidades que já foram detectadas na nossa escola. Estes quatro jovens já mostraram enorme potencial para a ciência e este projeto serve exatamente para eles exibirem suas capacidades, e, quem sabe, poderem ingressar na USP e optarem por trabalhar nesta área do conhecimento - Física”, sublinha o professor.

Miguel Assis foi um dos estudantes que ingressou no nosso Instituto no passado dia 10. Ainda um pouco nervoso para conversar, Miguel afirmou que em primeiro lugar queria conhecer bem a infraestrutura para, depois, começar a estudar e se integrar. Embora vá desenvolver um projeto relacionado com Física, ele pretende se formar em imagem e som.

Luana Santos e Stefani Larissa são as duas estudantes da EE Professora Maria Ramos que chegaram em janeiro último e, por isso, se mostram mais descontraídas. “Nós estamos trabalhando juntas em um projeto muito legal e esperamos poder completá-lo em curto tempo”, afirma entusiasmada Stefani. “Estamos fazendo um projeto muito interessante, que envolve três segmentos: a aplicação de luz, luminescência e eletromagnetismo. Estamos muito entusiasmadas e queremos avançar rápido”, complementa Luana.

A chegada desta segunda equipe da escola e a reunião de todos os intervenientes, cuja maioria é feminina, coincidiu com o “Dia Internacional das Mulheres e Meninas nas Ciências”, comemoração que aconteceu no dia 11.

Desde 2016, o “Dia Internacional das Mulheres e Meninas nas Ciências” é comemorado em 11 de fevereiro, data aprovada e celebrada pelas Nações Unidas e Unesco. A criação da data visa buscar um maior destaque para a pauta, visto que ainda são necessários esforços para a participação igualitária das mulheres nas ciências.

Dados da ONU e da Unesco apontam que as mulheres representam menos de 30% dos pesquisadores no mundo todo e demonstram como ainda persistem as barreiras e a baixa representatividade para mulheres e meninas, sobretudo em áreas como ciências, tecnologia, engenharia e matemáticas. (Rui Sintra - jornalista - IFSC/USP)

