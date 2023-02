Equipes dos serviços públicos trabalham neste sábado na limpeza da cidade

A Secretaria de Serviços Públicos está com equipes neste sábado (25/02) espalhadas na cidade para fazer a capinação de áreas públicas e desobstrução de bueiro na avenida Grécia.

Os serviços estão concentrados na avenida Comendador Alfredo Maffei, na região do SESC, no bairro Romeu Santini, no Jardim das Torres e no Embaré.

"Com a chuva a vegetação cresce muito e precisamos aproveitar o dias de sol para tocar o serviço", disse Mariel Olmo, secretário de Serviços Públicos.

Durante a semana outras equipes continuam trabando no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Itamaraty e na região central.

