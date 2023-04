Encenação da Paixão de Cristo será realizada nesta sexta-feira

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A XIV Encenação da Paixão de Cristo, ocasião alusiva à Semana Santa, acontece nesta sexta-feira, 7. O evento será realizado no Ginásio de Esportes do Grêmio São-Carlense (antiga ADPM), com início às 19h, e tem o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos.

A encenação da Paixão de Cristo é lembrada pela comunidade católica e recorda os últimos passos de Jesus na Terra, evidenciando sua morte e ressurreição. Neste ano, o episódio será organizado por integrantes da Paróquia Santa Rita de Cássia. A entrada é aberta à população.

O Ginásio de Esportes “Dr. Benedito Alves Pinheiro”, do Grêmio São-Carlense, fica localizado na Rua Miguel Petroni, 3.861, no Jardim Bandeirantes.

