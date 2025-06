Electrolux pretende demitir 160 trabalhadores

Compartilhar no facebook

Linha de produção da Electrolux de São Carlos: a empresa iniciou diálogo com o Sindicato para a implementação de um Plano de Demissão Voluntária que oferecerá incentivos específicos aos trabalhadores - Crédito: Divulgação

A direção da Electrolux do Brasil comunicou de forma oficial ao Comitê Sindical de Empresa (CSE) e ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Ibaté que pretende demitir 160 trabalhadores de sua planta em São Carlos, alegando a existência de excedente de pessoal. Segundo fontes, a empresa também desligou, nos últimos meses, cerca de 50 aposentados que trabalhavam na fábrica.

“Na tentativa de preservar os postos de trabalho, o CSE juntamente com o Sindicato promoveu diversas reuniões na última semana, e apresentou propostas alternativas, como a adoção de Lay-Off e concessão de férias coletivas. No entanto, a empresa adotou férias e o Lay-Off foi recusado pela empresa”, afirma o presidente do sindicato, Vanderlei Strano.

A entidade sindical alega não conhecer o número exato de aposentados que foram desligados da Electrolux e culpa a Reforma Trabalhista por tal fato. “Atualmente, não dispomos da quantidade exata de trabalhadores aposentados desligados da empresa. Este cenário é consequência direta das alterações introduzidas pela Reforma Trabalhista, que eliminou a obrigatoriedade de homologações no Sindicato, dificultando o acompanhamento preciso desses casos”, destaca Strano.

PDV - Dando continuidade às negociações, a empresa iniciou diálogo com o Sindicato para a implementação de um Plano de Demissão Voluntária (PDV), que oferecerá incentivos específicos aos trabalhadores que optarem por aderir ao programa.

O CSE e o Sindicato continuam a acompanhar atentamente as tratativas relacionadas ao PDV. A empresa comprometeu-se a divulgar, em breve, a data de abertura para inscrições, bem como as regras e as áreas envolvidas.

INVESTIMENTO EM 2024 - Em 2024, a Electrolux investiu R$ 520 milhões para expandir e modernizar a sua fábrica para nacionalizar a produção de fogões e fornos domésticos, na planta de São Carlos. O investimento, iniciado em 2017 e concluído em 2023, torna a unidade fabril de São Carlos a mais moderna do grupo para este segmento no mundo, destaca o diretor da fábrica local, engenheiro Oscar Tavares Neto

A modernização da fábrica em São Carlos também reduz a emissão de 1.500 toneladas de gás carbônico com o fim do tráfego de navios para importação.

No processo fabril, a linha de pintura foi automatizada, o que gera economia de água e processo mais limpo. Também foram instalados 60 robôs na linha de produção.

A unidade de São Carlos processa 15 mil produtos/dia (forno, fogão e lavadora), o que soma cerca de 3 milhões/ano.

O quadro funcional da planta abriga 2.031 colaboradores, 72,2% homens e 27,8% mulheres, distribuídos em 88% na produção e 12% na administração. A fábrica possui 99 colaboradores PcD e 25,7% das mulheres exercem funções de liderança (até 2030, a meta é 50%). Na unidade, 25% das vagas estão destinadas à comunidade LGBT+.

