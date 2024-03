Educação inicia avaliação da fluência leitora 2024

Emeb Janete Lia apresentou um Índice de Fluência em Leitura (IFL) de 7,6 considerando uma escala de até 10 pontos possíveis - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação (SME) realiza até o próximo dia 5 de abril a aplicação da Fluência Leitora com avaliação diagnóstica dos mais de 1.000 estudantes de Rede Municipal de Ensino, matriculados nos segundos anos do Ensino Fundamental. A avaliação será feita por 51 professores, com professores de apoio, coordenadores pedagógicos e toda a equipe gestora das unidades escolares.

A Fluência Leitora avalia o desempenho individual dos alunos na leitura e compreensão de textos escritos, visando identificar possíveis lacunas no processo de alfabetização. A atividade prática permite verificar a capacidade dos estudantes no entendimento de palavras, pseudopalavras e textos adequados a sua etapa escolar, levando em consideração sua habilidade, fluidez e ritmo de leitura.

São consideradas leitoras fluentes as crianças que conseguem ler entre 45 e 60 palavras corretamente no decorrer de um minuto, entre 28 e 40 pseudopalavras (palavras inventadas ou sem significado) e atingem 97% de precisão na leitura de palavras existentes em um texto.

O conhecimento dos estudantes é medido por meio do aplicativo exclusivo do CAEd (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação), utilizado para a gravação e validação da leitura das crianças.

A secretária municipal de Educação, Paula Knoff, explicou que São Carlos fez a adesão ao compromisso da criança alfabetizada, proposta pelo Governo Federal e quem faz o encaminhamento para a alfabetização é o Governo do Estado de São Paulo pelo Programa Alfabetiza Juntos SP. “A avaliação é um importante mapeamento de diagnóstico de como está a alfabetização na rede municipal, o método nos dá parâmetros de como está esse perfil e nos auxilia na montagem de um plano de ação e estratégias para que na próxima avaliação formativa, que acontece no final do ano, possamos ver o progresso destes estudantes”, destacou a secretária.

Vale lembrar que São Carlos foi premiada no dia 20 de fevereiro pelo Governo do Estado de São Paulo porque a Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Janete Lia foi classificada como uma das 120 melhores escolas do Estado pelo bom desempenho em alfabetização, e recebeu o prêmio “Município Destaque no Crescimento da Alfabetização”.

A Emeb Janete Lia apresentou um Índice de Fluência em Leitura (IFL) de 7,6 considerando uma escala de até 10 pontos possíveis, com a participação de 1.059 alunos (90,4%) dos 1.183 previstos. A média do IFL nas demais escolas municipais de São Carlos foi de 6,3, superior à média do Estado que é de 4,8. A EMEB Janete Lia é uma escola de período integral e trouxe para São Carlos o melhor índice na avaliação somativa realizada no final de 2023 que teve como referência os resultados da Avaliação de Fluência Leitora.

A alfabetização é uma etapa fundamental do percurso escolar de qualquer estudante. Somente alfabetizada a criança será capaz de se comunicar com autonomia, adquirir novos conhecimentos e desenvolver habilidades em diferentes áreas.

Método

A criança realiza uma leitura para um professor e tem o seu desempenho associado a um perfil de leitor. A gravação da leitura do estudante é feita por meio de um aplicativo do CAEd que depois é analisada por um professor. Para realizar essa avaliação, que têm o objetivo de aferir o desempenho dos estudantes em leitura de palavras e textos em Língua Portuguesa, em sua variante brasileira, no início do Ensino Fundamental, os professores utilizam o celular para gravar a leitura dos alunos. Além disso, o aplicativo disponibiliza os cadernos de provas para impressão. Posteriormente, os áudios são avaliados para fornecer um diagnóstico preciso do perfil de leitura dos estudantes. Os resultados alcançados pelos estudantes são divulgados na Plataforma CAEd da rede de ensino de acordo com diferentes perfis: pré-leitor, leitor iniciante e leitor fluente, além daqueles que, por alguma razão, não realizaram nenhuma leitura. A partir dessas informações, gestores e professores podem planejar e desenvolver estratégias pedagógicas com foco na leitura de acordo com o nível de desenvolvimento de cada um dos seus estudantes.

