Ecovias Noroeste Paulista: confira o cronograma de obras desta semana

A Ecovias Noroeste Paulista informa o cronograma, de 8/9 a 14/9/2025, de obras, intervenções, manutenções e principais melhorias nas rodovias Washington Luís (SP-310); Brigadeiro Faria Lima (SP-326); Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil (SP-333); Comendador Pedro Monteleone (SP-351); José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto (SP-323), para preservar e garantir a segurança viária dos usuários.

As obras diurnas acontecem das 7 às 17 horas, e as noturnas, das 21 às 7 horas. O cronograma está sujeito a alterações.

Para as obras de ampliação da Rodovia Washington Luís (SP-310), o fechamento de faixas de tráfego ocorrem no período diurno:

SÃO CARLOS - de segunda a quinta-feira, das 6 às 17 horas, de sexta-feira, das 6 às 16 horas e sábado, das 7h às 17 horas.

MIRASSOL - de segunda a quinta-feira, das 7 às 17 horas, de sexta-feira, das 7 às 16 horas e sábado, das 7h às 17 horas.

SERVIÇOS GERAIS

Pavimento, sinalização horizontal e vertical, manutenção e conserva

Segunda-feira - 8/9

SP-310 – Rodovia Washington Luís

São Carlos / Ibaté / Araraquara - Quilômetros 227 a 257 (diurna, dois sentidos).

Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 262 a 331 (diurna, dois sentidos).

Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Mirassol - Quilômetros 446 a 452 (diurna, dois sentidos).

Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Matão / Dobrada / Santa Ernestina / Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal / Taiúva / Taquaral / Pitangueiras / Bebedouro - Quilômetros 293 a 375 (diurno, dois sentidos).

Jaboticabal – dispositivo km350 ao dispositivo km375 (diurno).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Sertãozinho / Barrinha / Jaboticabal - Quilômetros 83 a 109 (diurno, dois sentidos).

Sertãozinho – dispositivo km83 ao dispositivo km106 (diurno).

Taquaritinga / Itápolis / Borborema - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Bebedouro - Quilômetros 153 a 166 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Taquaritinga / Monte Alto - Quilômetros 000 a 009 (diurno, dois sentidos).

Terça-feira - 9/9

SP-310 – Rodovia Washington Luís

Ibaté / Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 245 a 330 (diurna, sentido interior).

Taquaritinga / Fernando Prestes / Santa Adélia - Quilômetros 331 a 362 (diurna, dois sentidos).

Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Mirassol - Quilômetros 446 a 452 (diurna, dois sentidos).

Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Matão / Dobrada / Santa Ernestina / Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal / Taiúva / Taquaral / Pitangueiras / Bebedouro - Quilômetros 293 a 375 (diurno, dois sentidos).

Pitangueiras / Bebedouro - Quilômetros 373 a 386 (diurno, dois sentidos).

Jaboticabal – dispositivo km350 ao dispositivo km375 (diurno).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Sertãozinho – dispositivo km83 ao dispositivo km106 (diurno).

Jaboticabal / Taquaritinga - Quilômetros 109 a 135 (diurno, dois sentidos).

Taquaritinga / Itápolis / Borborema - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 – Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Bebedouro / Pirangi - Quilômetros 166 a 179 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Monte Alto- Quilômetros 009 a 018 (diurno, dois sentidos).

Quarta-feira - 10/9

SP-310 – Rodovia Washington Luís

Ibaté / Araraquara - Quilômetros 245 a 257 (diurna, sentido interior).

Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 262 a 330 (diurna, dois sentidos).

Santa Adélia / Pindorama / Catanduva / Catiguá – Quilômetros 362 a 393 (diurna, dois sentidos).

Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Mirassol - Quilômetros 446 a 452 (diurna, dois sentidos).

Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Matão / Dobrada / Santa Ernestina / Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal / Taiúva / Taquaral / Pitangueiras / Bebedouro - Quilômetros 293 a 375 (diurno, dois sentidos).

Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal - Quilômetros 327 a 344 (diurno, dois sentidos).

Bebedouro / Colina - Quilômetros 386 a 399 (diurno, dois sentidos).

Jaboticabal – dispositivo km350 ao dispositivo km375 (diurno).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Sertãozinho – dispositivo km83 ao dispositivo km106 (diurno).

Taquaritinga / Itápolis / Borborema - Quilômetros 135 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Pirangi / Paraíso – Quilômetros 179 a 192 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Monte Alto- Quilômetros 018 a 027 (diurno, dois sentidos).

Quinta-feira - 11/9

SP-310 – Rodovia Washington Luís

Ibaté / Araraquara - Quilômetros 245 a 257 (diurna, sentido interior).

Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 262 a 330 (diurna, dois sentidos).

Catiguá / Ibirá / Uchoa / Cedral – Quilômetros 393 a 424 (diurna, dois sentidos).

Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 427 a 454 (noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Mirassol - Quilômetros 446 a 452 (diurna, dois sentidos).

Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Matão / Dobrada / Santa Ernestina / Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal / Taiúva / Taquaral / Pitangueiras / Bebedouro - Quilômetros 293 a 375 (diurno, dois sentidos).

Jaboticabal – dispositivo km350 ao dispositivo km375 (diurno).

Colina / Barretos - Quilômetros 399 a 413 (diurno, dois sentidos).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Sertãozinho – dispositivo km83 ao dispositivo km106 (diurno).

Taquaritinga / Itápolis / Borborema - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 – Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Paraíso / Palmares Paulista / Catanduva - Quilômetros 192 a 205 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Monte Alto / Vista Alegre do Alto / Pirangi - Quilômetros 027 a 036 (diurno, dois sentidos).

Sexta-feira - 12/9

SP-310 – Rodovia Washington Luís

Ibaté / Araraquara - Quilômetros 245 a 257 (diurna, sentido interior).

Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 262 a 330 (diurna, dois sentidos).

Matão / Taquaritinga - Quilômetros 307 a 330 (diurna, dois sentidos).

Cedral / São José do Rio Preto / Mirassol - Quilômetros 424 a 454 (diurna e noturna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Mirassol - Quilômetros 446 a 452 (diurna, dois sentidos).

Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Matão / Dobrada / Santa Ernestina / Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal / Taiúva / Taquaral / Pitangueiras / Bebedouro - Quilômetros 293 a 379 (diurno, dois sentidos).

Jaboticabal – dispositivo km350 ao dispositivo km375 (diurno).

Barretos – Quilômetros 413 a 426 (diurno, dois sentidos).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Sertãozinho – dispositivo km83 ao dispositivo km106 (diurno).

Taquaritinga / Itápolis / Borborema - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Catanduva – Quilômetros 205 a 218 (diurno, dois sentidos).

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Pirangi - Quilômetros 036 a 044 (diurno, dois sentidos).

Sábado - 13/9

SP-310 – Rodovia Washington Luís

Ibaté / Araraquara - Quilômetros 245 a 257 (diurna, sentido interior).

Araraquara / Matão / Taquaritinga - Quilômetros 262 a 330 (diurna, dois sentidos).

OBRA DE AMPLIAÇÃO (TERCEIRAS FAIXAS) - INTERDIÇÃO DA FAIXA DA ESQUERDA

São Carlos - Quilômetros 231 a 240 (diurna, dois sentidos).

Mirassol - Quilômetros 446 a 452 (diurna, dois sentidos).

Estreitamento de pista sob o viaduto no quilômetro 449+300m

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Matão / Dobrada / Santa Ernestina / Guariba / Taquaritinga / Jaboticabal / Taiúva / Taquaral / Pitangueiras / Bebedouro - Quilômetros 293 a 375 (diurno, dois sentidos).

Jaboticabal – dispositivo km350 ao dispositivo km375 (diurno).

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Sertãozinho – dispositivo km83 ao dispositivo km106 (diurno).

Taquaritinga / Itápolis / Borborema - Quilômetros 140 a 212 (diurno, dois sentidos).

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Sem obras.

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

Sem obras.

Domingo – 14/9

SP-310 – Rodovia Washington Luís

Sem obras.

SP-326 – Rodovia Brigadeiro Faria Lima

Sem obras.

SP-333 – Rodovias Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil

Sem obras.

SP-351 - Rodovia Comendador Pedro Monteleone

Sem obras.

SP-323 – Rodovias José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto

