Ecoponto do Jardim Ipanema já está em operação

Ecoponto do Jardim Ipanema -

A Prefeitura de São Carlos e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) entregaram à população nesta segunda-feira, 10/02, o sexto Ecoponto da cidade, desta vez no Jardim Ipanema, localizado na Avenida Miguel Petrucelli, s/n. Ele atenderá, além do Jardim Ipanema, Santa Felícia, Santa Angelina, Araucária, Romeu Tortorelli e Embaré. O horário de funcionamento é o mesmo dos outros Ecopontos: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; e sábados, domingos e feriados, das 8h às 12h.

Estiveram presentes à solenidade de inauguração o prefeito Netto Donato; o presidente do SAAE, Derike Contri; o vice-prefeito Roselei Françoso; o vereador Elton Carvalho, autor do projeto de lei que deu o nome de ‘Herminio Rodrigues Asenha Filho’ ao Ecoponto, além de diversos servidores do SAAE, Secretários Municipais, os vereadores Bruno Zancheta, Paulo Vieira, André Rebello, Fábio Zanchin, e quatro familiares do homenageado: o filho, Welington Aparecido Asenha; a neta, Júlia Camila de Oliveira Asenha; a irmã, Hilda Rodrigues Asenha Soares e a nora, Rosângela de Oliveira Asenha.



HOMENAGEADO/ EX-FUNCIONÁRIO DO SAAE – O Ecoponto do Jardim Ipanema recebeu o nome de ‘Herminio Rodrigues Asenha Filho’, que nasceu em 12/01/1937, em São Carlos, e faleceu na cidade em 24/03/2012. Durante 39 anos, Sr. Asenha, ou ‘Nenê Asenha’, como era conhecido entre amigos e colegas, exerceu suas atividades no SAAE.

O prefeito Netto Donato disse que o Ecoponto do Jardim Ipanema é mais uma grande conquista para a cidade de São Carlos. “O nosso compromisso com a população é ter uma cidade limpa, uma cidade bonita para se viver, e isso também passa pelos Ecopontos. Nós iremos aumentar o número de Ecopontos, claro, mas este sexto espaço já é um avanço extraordinário. Quero agradecer ao ex-prefeito Airton Airton Garcia e ao ex-presidente do SAAE, Mariel Olmo, que estiveram envolvidos demais nessa proposta de ampliação dos Ecopontos”.

“O Ecoponto do Jardim Ipanema fará uma diferença enorme nesta grande região da cidade. E a população está a convidada a dividir conosco a tarefa da responsabilidade de zelar por este espaço. Observem os materiais que podem e devem ser descartados, bem como respeitem o horário de funcionamento, que é bem elástico, de segunda a sexta e, inclusive, sábados, domingos e feriados. Reforço o apelo para que não haja descarte fora do horário permitido e que ninguém jogue qualquer material na calçada, portão ou arredores”, salientou o presidente do SAAE, Derike Contri.

O vice-prefeito e Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Roselei Françoso, enalteceu a importância deste novo espaço público. “É motivo de muito orgulho porque este equipamento busca a destinação correta dos resíduos sólidos. Nós temos um plano de saneamento básico e uma das vertentes deste plano prevê que as pessoas tenham um local apropriado para descartar os resíduos que produzem. Portanto, é fundamental que todos façam o uso correto para que o maior número possível de cidadãos possa utilizá-lo também”.

O vereador Elton Carvalho disse que a homenagem prestada à família do Sr. Herminio foi justa e honesta. “Ele foi um funcionário público exemplar e este reconhecimento chegou em tempo. Faço votos, também, que a população saiba usar este Ecoponto de maneira eficaz e de modo consciente. Jardim Ipanema e grande região ganham demais com esta conquista. Parabenizo a todos os que estiveram envolvidos nesta demanda que hoje está entregue para sua operação diária em favor do meio ambiente”.



A neta de Herminio Rodrigues Asenha Filho, Julia Camila de Oliveira Asenha, enfatizou que a homenagem prestada ao avô deixou a família inteira emocionada e orgulhosa. “Ele foi uma pessoa incrível, fantástica, e é muito bom saber que depois de tantos anos do falecimento ele não foi esquecido. Isso nos dá uma alegria enorme. Obrigada a todos!”.



DESCARTE CORRETO NO ECOPONTO - No Ecoponto do Jardim Ipanema poderão ser descartados resíduos de construção civil (RCC), podas e cortes de árvores, volumosos (sofás, poltronas, armários, mesas, etc), eletroeletrônicos, pneus e outros materiais recicláveis (papel, papelão, plástico, etc). Não poderão ser descartados, em hipótese alguma, pilhas e baterias, gesso, amianto, recipientes de agrotóxicos, solventes e óleos e outros resíduos considerados perigosos. No caso específico de descarte de volumosos, será permitido 1 metro cúbico por pessoa, por dia, o que equivale, por exemplo, para ilustrar, a um sofá ou duas poltronas.



SÃO CARLOS TEM 6 ECOPONTOS – Com a inauguração do Ecoponto do Jardim Ipanema, São Carlos tem seis espaços para descarte correto de resíduos. Além dele, vale lembrar, o SAAE administra outros cinco: Ecoponto São Carlos VIII, Ecoponto Jardim Paulistano, Ecoponto Cidade Aracy, Ecoponto Jardim Medeiros e Ecoponto Vida Nova (Planalto Verde). E em breve, nos próximos meses, São Carlos também terá seu sétimo Ecoponto, no Distrito de Santa Eudóxia.

