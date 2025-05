Contrato de bondes com tração animal completa 130 anos

Segundo o contrato, a concessão permitiria a exploração de uma ou mais linhas pelo período de 20 anos, sendo que as linhas deveriam percorrer a região da nascente vila Prado, ruas general Osório, Uruguayana (atual Nove de Julho), 13 de Maio, São Carlos, Riachuelo e o Largo da Estação.

Outras ruas e áreas, mesmo dos subúrbios, poderiam ser incluídas, de acordo com a conveniência do serviço. Os horários seriam das 4 da manhã às 10 da noite, em dias que houvesse trens logo cedo; e das 6 da manhã às 10 da noite em dias comuns, exceto em dias em que ocorressem espetáculos na cidade, quando o bonde deveria circular até o encerramento das apresentações.

O contrato constante do Livro de Escritura da Câmara ainda detalhou as condições das linhas e critérios para o transporte. Porém, já em 1895 e até 1898 a cidade foi abalada pela epidemia de febre amarela, que desarticulou todo o funcionamento da cidade e pôs por terra o projeto dos bondes de tração animal. Apenas na década de 1910 os bondes voltaram a ser pauta, mas já em novos moldes, com o transporte coletivo movido à eletricidade.

OS BONDES À TRAÇÃO ANIMAL - Em 1872, começaram a circular em São Paulo os primeiros carros a tração animal que, em pouco, se tornariam parte da paisagem e do orgulho da cidade. Mas, o progresso parecia gostar da cidade e exigia inovações.

Com a chegada da Light, em 1900, os bondes deram então seu primeiro passo rumo à evolução e à saudade. Na manhã de 7 de maio de 1900, Robert Brown, superintendente da Light, foi o motorneiro da viagem inaugural do primeiro bonde elétrico de São Paulo. O bonde saiu do Depósito de Carros da rua Barão de Limeira e fez seu trajeto até o largo São Bento. A cidade parou para aplaudir e reverenciar o novo e revolucionário invento.

Os primeiros bondes saiam principalmente do largo São Bento para a Barra Funda, até a Chácara do Carvalho, rua dos Italianos, vila Buarque, avenida Paulista e Brás. Em 27 de abril de 1901, a Light arrematou todos os carros de tração animal da antiga Cia. Viação Paulista e os desativou definitivamente. A linha Santana, pertencente a uma pequena companhia, foi a última a ser desativada, no ano de 1907.

Os bondes de tração animal arrematados foram então transformados em carros de serviço, para uso exclusivo dos funcionários da Light, enquanto a população se assombrava com a eletricidade e a velocidade dos “elétricos”, como narra com precisão Oswald de Andrade.

Anunciou-se que São Paulo ia ter bondes elétricos. Os temidos veículos puxados a burros, que cortavam a morna cidade provinciana, iam desaparecer para sempre. Não mais veríamos, na decida da ladeira de Santo Antônio, frente à nossa casa, o bonde descer sozinho equilibrado pelo breque do condutor e par de burros seguindo depois.

Os bondes a tração animal eram veículos de transporte que utilizavam animais, como burros ou cavalos, para impulsioná-los. Eles foram um dos primeiros meios de transporte público em algumas cidades, como o Rio de Janeiro, e a primeira linha regular foi inaugurada em 1859.

CARACTERÍSTICAS DOS BONDES A TRAÇÃO ANIMAL:

• Tipo de tração: Impulsionados por animais, geralmente burros, cavalos, mulas ou até mesmo bois.

• Capacidade: Podiam transportar cerca de 16 pessoas em média.

• Impacto: Foram importantes para o desenvolvimento das cidades, facilitando o transporte de pessoas e cargas.

• Decadência: Foram substituídos por outros tipos de bondes, como os elétricos, e gradualmente deixaram de circular nas ruas.

• Lembre-se: Muitos ainda são lembrados como um símbolo do Rio de Janeiro antigo.

HISTÓRIA DOS BONDES A TRAÇÃO ANIMAL NO RIO DE JANEIRO - A primeira linha regular foi inaugurada em 26 de março de 1859, pelo imperador Pedro II, ligando o centro da cidade ao Alto da Boa Vista.

A cerimônia de inauguração ocorreu na estação central da Rua do Conde, com a Família Real e membros do governo presentes.

Os bondes circulavam pelas ruas da cidade, sendo uma alternativa importante para o transporte público.

CURIOSIDADES:

• Havia bondes para carga e bondes para passageiros.

• Os bondes abertos eram comuns devido às altas temperaturas e para facilitar o transporte de fumantes.

• Em algumas cidades, como Juiz de Fora, os bondes a tração animal foram os primeiros a circular na região.

• Os bondes a tração animal representam um marco na história do transporte público, sendo um lembrete dos primeiros meios de locomoção em nossas cidades.

A proposta para a criação de linhas de bonde de tração animal, a primeira experiência de transporte coletivo do município, foi apresentada à Câmara Municipal de São Carlos no dia 15 de maio de 1895, há 130 anos, por iniciativa do coronel Leopoldo de Almeida Prado numa das primeiras parcerias público privadas da história de São Carlos.