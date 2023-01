Confira os pontos de interdição causados pela chuva na tarde desta quarta-feira (4)

SIGA O SCA NO

Viatura da GCM realiza interdição na rotatória do Cristo - Crédito: Maycon Maximino

A Prefeitura de São Carlos informa que neste momento, em virtude da chuva, a Avenida Trabalhador São-carlense, no sentido Casa Branca/Shopping, está interditada. Na avenida Comendador Alfredo Maffei a interdição foi realizada no sentido Javep/Sesc e na avenida Tancredo Neves a interdição está a partir do McDonald's.

No centro comercial da cidade até o momento não foi necessário fazer nenhuma interdição. A Defesa Civil solicita para que os motoristas evitem trafegar nestes locais, uma vez que a previsão é de que ocorram mais pancadas de chuva no período noturno.

