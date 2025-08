Condenado por charges, Guerreiro se apresenta para cumprir pena no presídio de Jardinópolis

Compartilhar no facebook

Ex-vereador Leandro Guerreiro - Crédito: SCA

O ex-vereador de São Carlos, Leandro Guerreiro, se apresentou nesta terça-feira (5) ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Jardinópolis, na região de Ribeirão Preto, para iniciar o cumprimento da pena de 1 ano e 7 meses em regime semiaberto. A condenação é referente a um processo por injúria e difamação, envolvendo charges publicadas por ele nas redes sociais.

Mesmo sem ter sido oficialmente notificado, Guerreiro decidiu se antecipar. “Hoje eu estou me apresentando na penitenciária de Jardinópolis, Ribeirão Preto, mesmo sem ser notificado oficialmente. Eu quero já cumprir logo essa situação, cumprir a pena para poder sair logo e voltar a fazer aquilo que a gente faz de melhor, que é defender o direito da população”, afirmou em vídeo divulgado nesta manhã.

O ex-parlamentar explicou que foi condenado devido a desenhos críticos contra a classe política. “Fiz alguns desenhos criticando a classe política, combatendo a classe política. Esses desenhos viraram processo e fui condenado. E agora a gente vai cumprir pena. A pena é 22 meses de detenção, semiaberto”, declarou.

Segundo ele, o trabalho será realizado dentro do próprio presídio. “Vou trabalhar no próprio presídio, mesmo no complexo, e à noite dormir na cela, como todo preso faz. E logo a gente vai estar na rua fazendo o que é de melhor, que é defender o direito da população.”

Por fim, Guerreiro agradeceu ao portal São Carlos Agora pela cobertura e pediu apoio aos seus seguidores. “Agradeço ao São Carlos Agora por tudo aí. E que vocês continuem fazendo sempre o bom trabalho que vocês fazem, que é divulgar notícia. Obrigado e Deus abençoe a todos. E aqueles que gostam de mim, olhem por mim. Um abração para todos aí.”

A pena está relacionada a publicações feitas durante seu mandato, nas quais ele satirizava políticos locais, o que levou a ações judiciais por parte de seus alvos.

